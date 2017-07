Az első csobbanás – úszó-vb, vasárnap délelőtt, percről percre

Szóval akkor Kalmár Ákosról, aki a hatból a negyedik futam résztvevője: Hosszú Katinkához hasonlóan bajai, bő három héttel ezelőtt az izraeli ifjúsági Eb-n aranyérmet szerzett 400 gyorson, B-szintesként ajándék számára a felnőtt vb-szereplés, annál is inkább, mert augusztusban még lesz egy feladata az ifjúsági világbajnokságon. Az öt ifikorú vb-résztvevő egyike, de a felnőtt világranglistán is bent van a legjobb 50 között, 43. A felnőtt vb-n még 1500 gyorson is láthatjuk majd.