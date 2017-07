Campagna most nem babrált ki a magyarokkal

Talán páran emlékszünk még Kemény Dénes arckifejezésére 2001. június 22-én, amikor percekkel az olaszoktól elszenvedett, 8-7-es elődöntőbeli vereség után a riporter megkérdezte tőle a margitszigeti vízilabda Eb-n, mennyire csalódott. A ma már a szövetség elnökeként dolgozó Kemény doktor – mint aki citromba harapott – érthető iróniával reagált. Az olasz válogatott nem utoljára tört borsot a mieink orra alá nagy világverseny végelszámolásakor. A 2010-es zágrábi Európa-bajnokságon a legjobb négy között, a 2012-es olimpián a negyeddöntőben vertek meg bennünket, Londonban lezárva a Kemény-korszakot. Mi sem maradtunk adósak: 1999-ben Firenzében ütöttük el őket az Eb-döntőtől, 2003-ban pedig a világbajnoki fináléban szomorítottuk el őket.

A szerda esti magyar–olasznak még nem volt ilyen tétje, „csak” a csoportelsőség forgott kockán. Aki ugyanis győztesként szállt ki a medencéből, vélhetőleg megnyerte a négyest, ehhez nekünk már csak a gyengécske franciákat kell elintéznünk pénteken – szólt a tézis.

Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A meccs első perceiben kis híján annyi találat esett, mint egy gólszegényebb mérkőzésen. Az olaszok ugyan elhúztak 2-0-ra, de fordítani tudtunk. Balkezeseink, Vámos és Zalánki irtózatos lövésekkel kínálták meg a 40 éves, honosított Volarevicet. Érdekesség, hogy ő és a válogatottól visszavonult, az olaszokat tizedelő influenza miatt behívott Tempesti együtt 79 évesek. Renzuto második gólja fújt ébresztőt Nagy Viktornak, aki elkezdett megnyúlni, a félidőig négy komoly védést mutatott be. Az egész védekezés feljavult, Varga Dénes löketével pedig sikerült átvenni a vezetést, 6-5-tel fordultunk, ám elvesztettük Hárai Balázst, aki addig püfölte Fondellit és az olasz őt, hogy a játékvezetők felmutatták nekik a pirosat.

Manhercz Krisztián besuvasztotta a rövid alsóba, aztán rázta az öklét: a magyar csapat legnagyobb csillagának jósolják a Ferencvárosba igazolt fiatalt, akire a vizes vb után még egy utánpótlás-világbajnokság is vár.

Az olaszok nem azért végeztek az utóbbi hét évben minden világversenyen a legjobb négyben, hogy feladják – csak a 2016-os Eb a kivétel, itt hatodikok lettek –, ők is visszajöttek kétgólos hátrányból, Fondelli talált be akcióból (7-7). A veterán Tempesti megbabonázta Varga Dánielt és Erdélyit is, aki megúszásból jócskán fölé trafált. Nem úgy Nicholas Presciutti, aki a hosszúba lőtt rosszkéz-oldalról. 3-0-s etappal vette át a vezetést Olaszország.

A kétgólos hátrányt Vámos egyenlítette ki (9-9) jó tízpercnyi gólcsend után a vízi csatában, mert ez már az volt. Végül az egykori tanítvány, a 2012-es olimpia előtt olasz színekben, Alessandro Campagna keze alatt pólózó Märcz nem hajtott fejet egykori mestere előtt.

MAGYARORSZÁG-OLASZORSZÁG 9-9 (4-4, 2-1, 1-3, 2-1)

Vezette: Naumov (orosz), Schwartz (izraeli)

MAGYARORSZÁG: Nagy V. - Vámos 3, Hosnyánszky, Gór-Nagy, Erdélyi, Varga Dénes 3, Hárai 1. Csere: Török, Manhercz 1, Zalánki 1, Decker Á., Mezei. Szövetségi kapitány: Märcz Tamás

OLASZORSZÁG: Volarevic - di Fulvio 2, Gitto, Figlioli, Nora 1, Renzuto 3, Bodegas 1. Csere: Presciutti 1, Mirarchi 1, Fondelli, Aicardi, Bertoli. Szövetségi kapitány: Alessandro Campagna

A mérkőzés teljes élő tudósítása itt olvasható.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.20.