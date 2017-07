Cseh László vs. Kenderesi Tamás, Hosszú Katinka vs. Katie Ledecky – percről percre

Aranyos napot kívánunk, reméljük, kínálunk is! Izgalmas délutánnak nézünk elébe, és kivételesen ma emberi időben végzünk is! Tartsanak velünk, ugyanis 17.32-kor Hosszú Katinka a 2-es rajtkőről medencébe ugrik a 200 méteres női gyorsúszás döntőjében, Katie Ledecky és Federica Pellegrini. Egy szűk órával később 200 méter pillangón Szilágyi Liliána társaságában is úszik egyet, döntőzni szeretnének – és valószínűleg fognak is – mindketten holnap. A nap fő száma 18.01-kor lesz, Cseh László és Kenderesi Tamás feszül egymásnak és a két japánnak, valamint Chad Le Clos-nak és az ügyeletes amerikai döntősnek, Congernak.