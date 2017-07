Csoportelsőség kipipálva, szerbek elkerülve

Rutinpályának használtuk a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodát péntek este, melynek a franciák látták a kárát. A védekezésünk megint megtette a magáét, támadásban azonban lehettünk volna élesebbek. A kezdéssel nem volt gond, hiszen egy 6-1-es első negyedet produkálva valósággal leigáztuk a nálunk jóval alacsonyabban jegyzett francia válogatottat. Vámos Márton folytatta jó szereplését a vb-n, de Zalánki Gergő is mutatott valamit tehetségéből.

A második negyed már nem mutatott ilyen jó összképet, hiszen a franciák magukra találtak, és Camarasa, illeve Marzouki két góljával szépítettek az eredményen. Részünkről „csak” Manhercz és Vámos talált be, így 8-4-gyel vonulhattak pihenőre a csapatok. A folytatás kicsit álmos játékot hozott, Märcz Tamás nem ugrasztotta neki csapatát az ellenfélnek, de Hosnyánszky, Varga Dénes és az első félidőben pihentetett Gór-Nagy Miklós tartotta a frontot.

Az utolsó negyed 2-2-es részeredményt hozott, Marzouki két találatára a mi oldalunkról Vámosnak volt válasza, illetve Varga Dénesnek egy klasszis ejtéssel. A végeredmény 13-7 nekünk, de még vissza volt az ausztrál-olasz összecsapás, ott dőlt el a csoportelsőség.

A sima magyar siker után Török Béla inkább előretekintett a vegyes zónás interjúk során. – Jól belekezdtünk, aztán már nem engedtünk ki. De a fő meccs most jön, izgulunk egy kicsit.

– Nem tartalékoltunk, mentünk az első helyért. Nem tudom, a többiek hogy voltak vele, én azért éreztem az olasz meccs okozta fáradságot. Azért tartalékolni is kellett valamennyire, hiszen lehet, hogy vasárnap is játszanunk kell – magyarázta Zalánki Gergő, aki csakugyan az éppen zajló olasz meccsre célzott. Arra a kérdésre, hogy ha Kazahsztánnal kéne vasárnap játszani a nyolcaddöntőben, mennyire kellene tartanunk az ellenféltől, úgy fogalmazott, mindenki ellen ugyanolyan hozzáállással kell küzdeni, és akkor nem lehet baj. Hozzátette, az olaszok ellen lőhettünk volna több gólt, de nem tettük, ez most sokat számíthat.

Mezei Tamás kőkemény könyökös hatására felszakadt arcbőrrel válaszolt lapunk kérdéseire. Arra nem tudott választ adni, mikor és kitől kapta a pofont, arra azonban igen, milyen ellenfélre számított. – Kicsit nagyobb ellenállásra számítottunk, 6-0-lal eldöntöttük a legelején a meccset, utána már csak kozmetikázni tudtak a franciák. Kicsit jobban tartottunk tőlük előzetesen, komolyan vettük őket – magyarázta a center, aki Decker Ádámmal cserélgetett, hiszen Hárai Balázst ezúttal nem dobta vízbe Märcz Tamás. Ennek okáról nem tudott biztosat mondani, talán őt akarta kicsit többet játszatni a kapitány a vb elején.

– Sportolók vagyunk, ugyanolyan lelkiállapotban kell készülni a következő meccsre, akkor is, ha vasárnap lesz, akkor is, ha később – vélte az esetleges nyolcaddöntőt illetően. Arról sem tudott semmi biztosat Mezei, hogy ha nem játszanak vasárnap, hazamehetnek a családjukhoz rövid időre, vagy sem. – Voltam többször is hasonló helyzetben, és akadt olyan, amikor utólag azt mondtam, inkább játszottam volna, de olyan is előfordult, hogy a pihenés lett volna jobb. Mindkét eshetőségre fel vagyunk készülve, én a magam részéről erőteljesen látom magam előtt a vb-döntőt, velünk a vízben. Egyben vagyunk nagyon – zárta a bivalyerős szolnoki center.

Az olasz válogatott végül csak 13-5-re győzte le az ausztrál együttest, így a magyar csapat az élen zárt a B jelű négyesben, s közvetlenül a nyolc közé jutott.

A negyeddöntőbe jutásért brazil-ausztrál, kazah-olasz, görög-japán és spanyol-orosz összecsapást rendeznek. A magyarok kedden ez utóbbi párharc továbbjutójával találkoznak a nyolc között.

Vizes világbajnokság, vízilabda, B-csoport, 3. forduló

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 7–13 (1–6, 3–2, 1–3, 2–2)

Vezette: Korzyna (lengyel), Naumov (orosz)

FRANCIAORSZÁG: Fontani – Saudadier, Kovacevic, Piot, Simon, Crousillat, Marzouki 4. Csere: Dino, Izdinsky 1, Laversanne, Peisson, Camarasa 2, Garsau (kapus). Szövetségi kapitány: Hrestak Hrvoje

MAGYARORSZÁG: Nagy V. – Török, Vámos 4, Hosnyánszky 1, Erdélyi 1, Varga Dénes 3, Mezei. Csere: Manhercz 1, Zalánki 2, Decker Á., Gór-Nagy 1, Decker A. (kapus). Szövetségi kapitány: Märcz Tamás

Olaszország-Ausztrália 13-5 (5-2, 3-0, 2-3, 3-0)