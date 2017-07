Csütörtöki menü: Gyurta, vízilabda, szerelmek

Csütörtök délelőtt újra a vízben láthatjuk Gyurta Dánielt. A magyar sport utóbbi tíz évének egyik legnépszerűbb alakja, a 200 méteres mellúszás londoni olimpiai bajnoka és háromszoros világbajnoka a délelőtti előfutamban mutathatja meg először a formáját. Ha továbbjut, a 17.30-kor kezdődő középdöntős programban is szerepel. Női 4×200 méteres gyorsváltónknak is előbb a délelőtti előfutamban kell teljesítenie, ha sikerül, még ma este finálét úszhat. Délelőtt biztosan látjuk rajtuk kívül Bernek Pétert 200 méter háton, Kapás Boglárka szerelmét, Telegdy Ádámot szintén 200 méter háton és Kenderesi Tamás vigasztaló barátnőjét, Sebestyén Dalmát 200 méter mellen. 100 méter gyorson a még ifikorú Gyurinovics Fanni és a nemrég huszonkilencedik életévébe fordult Verrasztó Evelyn is próbálkozik, előbbi tapasztalatszerzés céljából, utóbbi talán feledtetve a 200-as kiesést, igaz, nem tudni, hogy lesz úrrá a reggelen, ami sosem az erőssége.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az esti menü főfogása a Duna Arénában a női 200 méteres pillangóúszás fináléja, Szilágyi Liliána és Hosszú Katinka főszereplésével. Előbbi hetedik, utóbbi hatodik legjobb idővel jutott a nyolc közé.

Férfi-vízilabdázóink a döntő kapujába léptek, már csak bebocsátást kell nyerniük, 20.30-tól Görögország az ellenfél a Margitszigeten, aztán jöhetnek a szerbek vagy a horvátok az aranyért, a délszláv vízilabda-háború 22 órakor kezdődik, Rio és London olimpiai bajnoka feszül egymásnak, hogy aztán Sydney, Athén és Peking győztesével találkozzon.

Napi program

Úszás, Duna Aréna

9.30: előfutamok

női 100 m gyors (Verrasztó Evelyn, Gyurinovics Fanni)

férfi 200 m mell (Gyurta Dániel)

női 200 m mell (Sebestyén Dalma)

férfi 200 m hát (Bernek Péter, Telegdy Ádám)

női 4×200 m gyorsváltó (Magyarország)

17.30: középdöntők, döntők

férfi 200 m vegyes, döntő

női 100 m gyors, középdöntő (Verrasztó Evelyn?, Gyurinovics Fanni?)

férfi 100 m gyors, döntő

női 50 m hát, döntő

férfi 200 m mell, középdöntő (Gyurta Dániel?)

női 200 m pillangó, döntő (Hosszú Katinka, Szilágyi Liliána)

női 200 m mell, középdöntő (Sebestyén Dalma?)

férfi 200 m hát, középdöntő (Bernek Péter?, Telegdy Ádám?)

női 4×200 m gyorsváltó, döntő (Magyarország?)

Férfivízilabda, Hajós Alfréd uszoda

20.30: elődöntő, Magyarország–Görögország

22.00: elődöntő: Szerbia–Horvátország

A vizes vb teljes programját itt böngészheti.