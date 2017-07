Döntős a mix gyorsváltó – a felállás titok

A legjobb délelőtti hír, hogy kellemes meglepetésre bővült a Duna Aréna szombat délutáni (17.30) kínálata, úgymond felvezetendő a margitszigeti vízilabda-vb-döntőt Magyarország és Horvátország között (20.30).

Történt ugyanis, hogy a döntős szereplésre kicsit esélyes magyar 4x100-as mix gyorsváltó futamában 3., összesítésben a 4. helyen jutott az esti programot záró döntőbe.

– Nem merek sokat értékelni, a nők mellett hozzá van szokva az ember, hogy nem mondja ki, amit gondol – vicceskedett az időeredményt garantáló kezdőember Kozma Dominik, aki 1 századdal megint javított 100 férfi gyorson az országos csúcson. – Gondoltam, hogy jól fog menni, ha Doma áll a parton, hogy ne szidjon minket – kontrázott rá Verrasztó Evelyn. Németh Nándor és Jakabos Zsuzsanna a társakhoz hasonlóan nagyon elfáradt, és biztos, hogy lesz csere a váltóban, de erről csak szemérmesen beszéltek: Németh Nándort Bohus Richárd válthatja este, az pedig, hogy Hosszú Katinka Verrasztó vagy Jakabos helyett beszáll-e, tabu. Főként a hölgyek fintorogva hárították el a kérdést. Emlékezhetünk rá: az Iron Lady tett egy vállalást Sós Csaba úszókapitánynak, hogy minden női érintettségű váltóban úszik, amelyik döntőbe jut. Hát itt a lehetőség, hogy az érintettek betartsák az ígéretet, azonban biztos, hogy a két délelőtt úszó hölgy egyike szomorú lesz. Az időeredmények alapján Verrasztót kell Hosszúra cserélni.

Azért a férfifelállás sem teljesen egyértelmű még, mert Bohus Richárd a délelőtti programban továbbjutott 50 m háton, és bár eredetileg úgy volt, hogy ő cseréli majd Némethet, ez nem biztos, hogy így lesz, körülbelül fél óra lesz az 50 m hát középdöntője és a 4x100 mix gyorsváltó döntője között, a rajtok közt egész pontosan 32 perc.

Az úszó a hibás a végén

50 háton megküzdött az elemekkel Balog Gábor is, aki annyira rossznak értékelte kiesést érő úszását, hogy lapunknak elárulta: bár Tokióig (olimpia, 2020) tervezett, most gondolkodik a visszavonuláson.

– Ez az egész vb nekem egy nagy csalódás. Hétfőn a 100 hátnál már éreztem, hogy valami félrecsúszott, nem tudom, hogy mi. 200 háton Eb-érmes vagyok, és egész évben, ahogy most is, jó formában voltam, év közben is megúsztam azokat az időket, amiket most itt. Szerintem én mindent megtettem, de úgyis én leszek a hibás, mert én úsztam. Nem tudom, hogy egyáltalán folytassam-e, eddig azt gondoltam, hogy Tokióig úszni fogok. Meglátjuk.

Szerepelt délelőtt még két hölgy és két úr, de Sztankovics Anna 50 mellen, Molnár Flóra 50 gyorson, Rasovszky Kristóf és Kalmár Ákos pedig 1500 gyorson hullott el előfutamában.

Délután

És ha már szóba került az Iron Lady, muszáj egy-két szót vesztegetni a délutáni, érmeket ígérő programra: Hosszú Katinka ugyanis 17.47-kor döntőt úszik 200 m háton (7. legjobb idővel került oda, és elmondása alapján kicsit tart attól, hogy nem lesz kipihent a zárónapi 400 m vegyesre, amelyen hosszú évek óta veretlenként, világcsúcstartóként, olimpiai és világbajnokként aranyesélyes…), ezek után kellene másfél órával a gyorsváltóban úsznia. Kipihenten mindkét számban érmes lehetne, de meglátjuk, hogyan dönt ő, illetve Sós Csaba.

A szombati programban délután összecsap Cseh László és Milák Kristóf, a jelen és a jövő királya 200 pillangón – ez óriási lesz –, és Kapás Boglárka utoljára csobban éremért a Duna Aréna versenymedencéjébe 800 m gyorson.

17.25-től is tartsanak velünk!

A program

Úszás

17.30 (középdöntők, döntők)

50 m női pillangó, döntő

50 m férfi gyors, döntő

200 m női hát, döntő (Hosszú Katinka)

50 m női mell, középdöntők

100 m férfi pillangó, döntő (Cseh László, Milák Kristóf)

50 m női gyors, középdöntők

50 m férfi hát, középdöntők (Bohus Richárd)

800 m női gyors, döntő (Kapás Boglárka)

4x100 m mix gyorsváltó (Magyarország)

Vízilabda

20.30: Magyarország–Horvátország (férfi döntő)