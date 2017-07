Elsüllyedtek az ausztrál cápák a Margitszigeten

Avatatlan szemnek háborús övezetnek is tűnhet a Margitsziget ezekben a napokban: a 26-os busz TEK-útzárakat kerülget a Margit híd felé haladva, páncélosok szegélyezik az utat. Az egyikbe majdnem bemászott egy körülbelül tízéves kisfiú, szelídebb társa tudta csak rávenni, hogy ne tegye. A Filip Filipovic szerb ász által viszont csak a póló Wimbledonjaként emlegetett szigetet újjávarázsolták a vébére, ahol a magyar közönség az Ausztrália elleni csoportmeccsre gyülekezett, és az egy négyzetméterre eső celebek számát tekintve bizony ült Filipovics hasonlata.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Ahogy a mieink előzetes ítélete az ellenfélről: az ausztrálok kőkemény, sokat mozgó, jól lövő csapat, annak ellenére, hogy átalakultak Rio óta, tizenháromból nyolc helyen is változtatott Elvis Fatovic kapitány. A valaha volt egyik legpengésebb horvát vízilabdás edzőként a legendás Ratko Rudictól leste el a trükköket, ami londoni olimpiai aranyat is termett. Önbizalomban nincs hiány a Cápáknál sem – ez a férfiválogatott hivatalos beceneve –, tavaly olimpiai érmet tűztek ki célul, 9. hely lett a vége.

Verekedésben felvette velünk a küzdelmet Ausztrália, még gólra is futotta tőlük: a Szolnok BL-győztes bekkje, Younger adta a gólpasszt Edvardsnak. Nagy Viktort sikerült feldühíteni, innentől kifeszítette a pókhálót a világbajnok kapus. Mentett közelről, kitenyerelt távoli lövést, összesen kilenc hárított lövése volt a szünetig, joggal skandálta a nevét a közönség. Társai közben elöl indultak be: mivel Hárait rendre elsüllyesztették centerben, inkább kintről próbálkoztunk. A világ egyik legjobb rosszkéz-oldali lövőjének tartott Vámos avatta fel az új szigeti hálót, ami bírta a gyűrődést (1-1), majd Varga Dénes vált le védőjéről, és elegánsan helyezett a kapuba. A riói olimpia után mély lelki válságba került, a válogatottságot is lemondott csapatkapitány tavasszal visszatért, és úgy szállt be a meccsen, ahogy kellett. Megcsillogtatta, amiből Rióban oly keveset láttunk tőle: azt a vajcsuklót, amiből csak néhány van a világon. Övé az egyik. A fordulás utáni ötméterese negyedik gólját jelentette, csapatának pedig komoly előnyt (6-2).

Örömteli visszatérés volt Török Béláé is: a BVSC pólósa utoljára a 2010-es Eb-n volt válogatott tétmeccsen, a felkészülés során viszont beverekedte magát a csapatba, és ha már ott volt, szétlőtte az ausztrál kaput. Másik Rio utáni újoncunk, a center Mezei is góllal mutatkozott be. A riválisnál továbbra is csak a magyarországi légiósok, Younger és Kayes (OSC) pörögtek, ők tartották a lelket társaikban, akik sokszor kapura lövésig sem jutottak. A vége: 13-3.

A védekezés rendben volt, támadásban csiszolni kell, de biztató volt a férfi vízilabda-válogatott bemutatkozása.

Örömteli nyilatkozatok

A vegyes zónában számos boldog magyar pólós vonult keresztül, többet sikerült megállítanunk, örömmel nyilatkoztak.

"Nem mondanám, hogy gyengének tűntek előzetesen az ausztrálok, hiszen a világligában megverték az amerikaiakat is. Mi viszont remekül védekeztünk ma, és a gólszerzéssel sem akadt gond" – válaszolta kérdésünkre a kétgólos Manhercz Krisztián, akit arról is faggatunk, volt-e benne bármi izgalom, hisz vb-újoncként csobbant. "Pár percig volt csak bennem drukk, ennyi néző előtt ugyanis még nem játszottam hazai medencében" – magyarázta. A furcsának tűnő Montenegró–Kanada (8-8) meccs végeredményéről annyit mondott, nem hiszi, hogy taktikáznak a továbbjutás miatt a balkániak, hisz Magyarország is döntetlent játszott Kanadával az olimpiai kvalifikációért tavaly, jó kis csapatuk van.

"Arra számítottam, hogy nyerni fogunk, az, hogy tízzel vagy eggyel, teljesen mindegy" – fogta rövidre a dolgot Hárai Balázs, a válogatott hórihorgas centere. Centertársa, a Kis Gábor visszavonulásával végre a csapatba kerülő Mezei Tamás úgy látta, eléggé hektikusan játszó ellenfélre kellett készülniük, mert az ausztrálok a legjobbakat is képesek megverni, ugyanakkor gyengébb riválisoktól is kikapnak olykor. A jó védekezést emelte ki a meccs kulcsaként, és a fegyelmezettséget, mely eredményre vezetett. "Most már mindenki tud jól úszni, lőni, amit meg lehet tanulni, azt megtanulták a kevésbé esélyes csapatok is, szóval itt már az egyes játékosok közötti képességbeli különbségek döntenek" – elemzett a Szolnok BL-győztesen, majd nyakába ugró kisfia szakította félbe.

Erdélyi Balázs, a frissen az OSC-be igazoló kapásoldali lövő a stratégiába is betekintést engedett: mint mint kifejtette, a taktika szerint az elején szorosan kellett zárniuk hátul, mert tudták, hogy ebben az esetben a meccs második felében megszórhatják az ausztrálokat. Így is lett: 6-2-es félidő után a vége 13-3. "A kevés kapott gólnak örülök igazán, mert elöl mindig be fogunk tudni találni, hátul nehezebb a dolgunk. Az olaszokkal még nem foglalkoztunk, mindig csak a következő meccsen a szemünk. Mostantól viszont már csak velük fogunk" – zárta Erdélyi.

17. vizes világbajnokság, vízilabda, férfiak

B-csoport, 1. forduló

AUSZTRÁLIA–MAGYARORSZÁG 3–13 (1–1, 1–4, 1–2, 0–6)

Vezette: Franulovic (horvát), Rotsart (amerikai)

AUSZTRÁLIA: Hrysanthos – G. Ford, Edwards 1, Gilchrist, Younger 1, A. Ford, Hollis. Csere: Putt, Kayes 1, Power, Fannon, Brooks. Szövetségi kapitány: Elvis Fatovic

MAGYARORSZÁG: Nagy V. – Vámos 2, Hosnyánszky 1, Gór-Nagy, Erdélyi, Varga Dénes 4, Hárai 1. Csere: Török 2, Manhercz 2, Zalánki, Decker Á., Mezei 1. Szövetségi kapitány: Märcz Tamás

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.18.