Facebook helyett izomnövelés és fogadalom

Ha az ember a medenceparton felsorakozott női válogatott tagjaira tekint, kimunkált muszklikat lát, szálkás hölgyek tekintenek vissza rá. Szembetűnő, hogy mennyit fejlődött fizikailag a csapat, a hogyanra Bíró Attila szövetségi kapitány igen egyszerű válasszal szolgál. – A felkészülés ezen részén változtattam tavalyhoz képest, utóbb minden teszteredmény ezt igazolta. Szárazföldön és vízben is jóval több lábtempós gyakorlatot csináltunk. Nyilván a lányoknál nem arattunk nagy sikert ezzel, de meglesz a gyümölcse – fejtegeti a tréner. Nos, ha az Eb-aranyhoz képest sikerül szintet lépni, az valóban kiugró sikert ígér a vizes világbajnokságon, ahol vasárnap este Japánnal kezdenek majd a magyarok. S hogy meglesz-e a gyümölcse a kőkemény edzéseknek? A olimpiai és vb-címvédő amerikaiak elleni Vodafone-kupa-meccs és az egri kétkapuzás egyértelműen megmutatta: már meg is lett. A mieink talán még soha nem késztették ekkora küzdelemre a végül 10-8-ra nyerő USA-t.

– Taktikailag készültünk rájuk külön, másképp nem. Biztató, hogy fizikailag felvettük a versenyt velük, nem úgy, mint tavaly – utalt a kapitány a riói olimpián elszenvedett 11-6-os és 14-10-es vereséggel végződő meccsekre. Úgy látja, az állóképességen, erőn nem fog semmi múlni.

A női válogatott Rióban sorrendben harmadszor végzett a negyedik helyen, tavaly év elején viszont megnyerte a szerbiai Európa-bajnokságot. Bíró Attila az újfajta edzéstervnek köszönhetően felgyorsította a csapatot, és ebben az újonnan érkezők is segítettek. – Rióhoz és Belgrádhoz képest is nagy változás, hogy sebesebbek lettünk, ehhez nagyban hozzájárul a jól forduló Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya érkezése. Kreatívabb és mozgékonyabb lett velük a csapat.

A lányok a mentális felkészülésre is odafigyelnek, ebben Csernus Imre áll a rendelkezésükre. A tanácsára mind a 13 játékos papírra vetette vb-fogadalmát, és a stáb kitalálta, hogy a csapat szakadjon el a Facebooktól. – Én eleve nem vagyok rajta, így megúsztam a tiltást. Hogy a lányok tartják-e? E hét hétfőtől indult volna a korlátozás, de úgy döntöttek, már július elsejétől hanyagolják a közösségi oldalakat. Több visszajelzés is jött, hogy milyen jó érzés, hogy nem kell ezzel foglalkozni. Szó sem volt erőszakról, megbeszéltük a dolgot, mivel diplomás, egyetemre járó emberekről van szó, nem kellett senkit győzködni – mondta Bíró Attila. – Az amerikaiak után ott vagyunk a szűk élmezőnyben az oroszokkal, spanyolokkal, olaszokkal, görögökkel karöltve, és ide sorolnám a kanadaiakat is, akik idén világligadöntőben szerepeltek. Egy mérkőzésen az amerikaiakat is meg tudjuk verni, ahogy mindenki mást is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.15.