Feltámadást ígérő szombat a vizes vb-n

1 arany, 1 ezüst, 2 bronz – ez a magyar csapat eddigi termése a budapesti-balatonfüredi vizes világbajnokságon. Nyílt vízen egy érmet vesztettünk (leginkább Olasz Anna révén), medencében pedig Kapás Boglárka saját magától elvárt érmei sincsenek sehol (1500 és 400 m gyors után), 800-on ma van az utolsó esély! Még jó, hogy a 4x100-as férfi gyorsváltó és a 200 m pillangót is elvállaló Hosszú Katinka is nem várt érmet hozott, így Sós Csaba úszókapitánynak optikát váltva nem is kellene feltétlenül már azzal takaróznia, hogy több döntős úszónk van, mint az olimpián.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

No de lássuk, kiknek mire van esélyük a szombati napon!

Időrendben: 9.30-tól Molnár Flóra (50 m gyors), Bohus Richárd, Balog Gábor (mindketten 50 m hát), Sztankovics Anna (50 m mell), a 4x100-as mix vegyesváltó és az ifjú Kalmár Ákos társaságában a nem sokkal vénebb Rasovszky Kristóf (1500 m gyors) ostromolja saját egyéni csúcsát. Hogy aztán ez érdemesíti-e bármelyiküket középdöntős vagy döntős szereplésre, ez délelőtti, percről percre frissülő, szöveges, helyszíni tudósításunkból kiderül!

Délután fél 6-kor jön a folytatás, a délelőtti továbbjutókon kívül Hosszú Katinka durálja magát neki a 200 hát döntőjében – a szám vb-bronz- és olimpiai ezüstérmese –, kisvártatva jön a várva várt 100 méteres férfi pillangódöntő Milák Kristóffal és Cseh Lászlóval, majd Kapás Boglárka búcsúzik a világbajnokságtól 800 gyorson, talán éremmel.

20.30-kor pedig tessenek visszasomfordálni az MNO.hu-ra, szintén a helyszínről, a margitszigeti Hajós Alfréd-uszodából tudósítjuk folyamatosan a magyar-horvát férfi pólódöntő eseményeit. Mindenképpen tartsanak velünk!

Mindez valamivel szárazabban:

Úszás

9.30 (előfutamok)

50 m női gyors (Molnár Flóra)

50 m férfi hát (Bohus Richárd, Balog Gábor)

50 m női mell (Sztankovics Anna)

4x100 m mix vegyesváltó (Magyarország)

1500 m férfi gyors (Rasovszky Kristóf, Kalmár Ámos)

17.30 (középdöntők, döntők)

50 m női pillangó, döntő

50 m férfi gyors, döntő

200 m női hát, döntő (Hosszú Katinka)

50 m női mell, középdöntők (Sztankovics Anna?)

100 m férfi pillangó, döntő (Cseh László, Milák Kristóf)

50 m női gyors, középdöntők (Molnár Flóra?)

50 m férfi hát, középdöntők (Bohus Richárd?, Balog Gábor?)

800 m női gyors, döntő (Kapás Boglárka)

4x100 m mix vegyesváltó (Magyarország?)

Vízilabda

20.30: Magyarország-Horvátország (férfi döntő)