Világcsúcseső a Duna Arénában – percről percre

1500 m női gyors, döntő: bombameglepetésre két döntősünk is van, a 2015-ös kazanyi vb bronzérmesén, Kapás Boglárkán (2-es pálya) kívül a 15 éves Késely Ajna is ott van a 8-as pályán. A döntő résztvevői közül kizárólag a „félistennő” Katie Ledeckynek és az olasz Simona Quadarellának van idén jobb eredménye Kapásnál, aki ha megússza idei legjobbját, felállhat a dobogóra, de ezt el is várja magától. A spanyol Mireia Belmontéra azért még figyelni kell, és a kínai Hu is okozhat gondot, de ez a táv Kapás szíve csücske, ő pedig a miénk, úgyhogy ha valaki, szerintünk ma ő tart „éremügyeletet” a magyar medencés válogatottból. Késely még nem úszta a számot felnőtt világversenyen, bőven túlteljesített azzal, hogy döntőbe került.