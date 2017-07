Gór-Nagy: Féljenek ők, ez egy katlan

A játékosok egy része átviharzott az interjúzónán az elődöntőt követő percekben arra hivatkozva, hogy másnap sajtótájékoztatót tart a válogatott. Néhányan azért megtorpantak egy-egy rövid válasz erejéig. – Hogy mit mondtam Funtulisznak a végén? Majd a világbajnokság után elárulom. Az orosz meccs után itt valaki azt kérdezte tőlem, hogy mennyivel tudjuk megverni a görögöket, én pedig azt mondtam, 2-3 góllal. Úgy állt a végéig, hogy a három is összejön, végül csak kétgólos lett a különbség. Számításaim szerint a szerbekkel fogunk játszani, egy meccsen bármilyen eredményre képesek vagyunk ellenük a Duna Arénában. Ja, nem ott lesz? Akkor itt. Megpróbáljuk megverni őket, ha ilyen jól védekezünk ellenük is, meglehet a meccs – summázta a két gólt megint besuvasztó balkezes.

Zalánki Gergő úgy vélte, picit izgalmasabbá tette a mérkőzést a csapat, de aztán Nagy Viktor annyira jól védett, hogy ilyen kevés gól is elég lett a végére. – Nem csináltak semmi újat, amire ne készültünk volna. A szerbeket várom a döntőbe, rájuk is fel vagyunk készülve.

– Szeretnénk kiszolgálni ezt a rengeteg embert, aki kijött szurkolni nekünk, nagyon köszönjük nekik – zárta rövidre Hárai Balázs, aki fülfájása ellenére is jól játszott, csavargólt is szerzett.

Gór-Nagy Miklós is betalált az elődöntőben, némileg szerencsés találat volt, a kapusról pattant be a lövése, de ez nem érdekelte. – Örülök neki, jól jött ki a helyzet.

Amikor kellett, jól jött ki minden, a második félidőben szenzációsan védekeztünk, felúszni sem bírtak a görögök, Nagy Viktor meg szenzációsan védett

– elemzett a védelem egyik oszlopa. Mint elmondta, nagyon jó a csapat, jó a hangulat is, a védelem pedig maximálisan megbízik a mögötte repkedő kapusban, ahogy ők is benne. – Féljenek ők, ez egy katlan, visz előre minket a közönség, legszívesebben már játszanám a döntőt, de most egy kicsit pihenni kell – fogalmazott a leendő ellenfélről Gór-Nagy, hozzátéve, a játékvezetéssel nem fognak foglalkozni.

Mezei Tamás frissen a vb-keretbe került centerként azt mondta, ő inkább majd azután örül, hogy az aranyérmet a nyakába akasztották. Mint kifejtette, elöl ezúttal nem hárult rá akkora szerep, mint korábban, de hátul elvégezte a védekezési feladatot, amit kért tőle Märcz. – Amíg jól játszik a csapat, és nyerünk, addig nincs gond – tekintett már picit a döntőre Mezei.

Manhercz Krisztián egyértelműen a védekezést emelte ki: egy félidő alatt egyetlen gólt kapott a magyar csapat, azt is a végső dudaszó előtt három másodperccel. – Akkor már a kispad egy része velem együtt a közönséget éltette. Nagy Viktor ma is lehúzta a rólót. Őszintén szólva egyelőre nem gondolok a döntőre. Most szeretnék a szüleimmel, a testvéremmel meg a barátnőmmel találkozni.

Märcz Tamás úgy látta, támadásban és védekezésben az elején nem ment úgy a válogatott, ahogy tervezték, de arra biztatta övéit, hogy maradjanak végig higgadtak, elöl jönni fog a gól. Így is lett.

– Egy picit módosítottunk az emberelőnyös helyzetek megjátszásán, ez változást hozott, hatékonyabbak lettünk. Nem veszett el a higgadtságunk. Nem azt néztük, hogy mennyivel kell nyerni, eggyel vagy tízzel, mindegy.

Ezt a görög csapatot nagyon nehéz volt megverni, de biztató volt, hogy uraltuk a játékot. Nem hiszem, hogy bármelyik játékosom elégedetten menne haza egy ezüstéremmel. Mindkét potenciális elődöntős ellenfél nagyon erős, de mi magunkkal foglalkozunk, ahogy eddig is. Mindenki ellen győzelemre játszunk, ez a döntőben sem módosul. Új motivációkra lesz szükségünk, de ezzel nem lesz gond – mondta a szövetségi kapitány.