Gyurta Dániel kísérteties kiesése

Megdöbbentő párhuzamot produkált az élet a 200 méteres férfi mellúszás előfutamai során. Ismert, Gyurta Dániel háromszoros világ- és egyszeres olimpiai bajnok úszónk óriási csalódásra élete legjobbjától több mint 4 másodperccel elmaradva a 17. helyen búcsúzott a riói előfutamok végén, és századmásodpercre ugyanezt az időt úszta most csütörtökön, a hazai rendezésű úszó-világbajnokságon a Duna Arénában az előfutamban, és ugyanúgy 17.-ként kiesett.

Aztán nyilatkoznia is kellett a sajtónak, de nem pont ugyanazt mondta a medenceparton a köztévé sportcsatornájának, mint amit a vegyes zónában a többi újságírónak arra a kérdésre, hogy folytatja-e a tokiói olimpiáig.

– Egyelőre cél a következő verseny – mondta a parton, majd a mix zónában azt mondta, egyszer már kikerült a gödörből, most is ki fog.

Bővebben is értékelt egyébként. Azt mondta: – Az első 100 úgy kezdődött, ahogy terveztem, de a ritmusváltás nem megy, tavaly is ez volt a gond. Akármit is értem el a múltban, nap mint nap újra kell tanulni a mellúszást, most is ez a cél. Oda akarok visszakerülni, ahol már voltam egyszer. A közönség ugyanazt látja, aki régen voltam, de azért el kell mondani, hogy kevesen vannak a világ élmezőnyében olyanok, akik 2003 óta ott vannak, Cseh Lászlót tudnám mondani magamon kívül.

Szó mi szó, az időeredmények alapján Gyurta Dániel 2005-től 2015-ig tartozott a világelithez egy pár éves megszakítással, de két éve már nincs ott. És fülünkben csengenek azért a megszólított Cseh Lászlónak a szavai is a szerda esti 200 méteres pillangóúszás döntője után:

– Lehet, hogy kicsit bennem volt, hogy vége, mert akkora bénázást fogok előadni, hogy már nincs visszaút, és már magamnak sem tudom megmagyarázni.

Gyurta továbbá elmondta, most és a korábbi években is mindent megtett annak érdekében, hogy a legjobb idejét ússza, edzőjét, a Kanadából hazatért Nagy Józsefet viszont sajnálja, hogy ezek az eredmények fémjelzik most a munkáját.

Szó nincs arról, hogy a bajnok Gyurta korábbi dicső eredményeit bárki megkérdőjelezné, de leírni azt, hogy jelen teljesítménye nem biztos, hogy méltó saját magához, nem szabad, hogy a leírhatatlan kategóriába tartozzon.

Voltak azért jó eredmények is a délelőtt folyamán, a rövid pályás gyorsúszó-világbajnok Bernek Péter erőteljes úszással a 2. legjobb idővel középdöntős 200 m háton, ugyanitt Telegdy Ádám a Bernekkel azonos futamban negyedikként ért vissza a rajtkő alá, és 8. idővel ő is középdöntős, este tehát mindketten úsznak, és ha tartják a pozíciót, a pénteki döntőben is ott lehetnek mind a ketten.

– Kicsit erősen kezdtem, így a második 100-on tartalékolhattam, de ez is volt a cél. Az ászokban még sok van ebben a számban, vigyázni kell az elindulással – Bernek Péter szólt eképp a taktika kialakításáról.

– Nem reméltem, hogy az időeredményem a 8. legjobb lesz, ez azt jelenti, hogy ha tovább javulok, még esélyem is lesz döntőbe kerülni – értékelt felszabadultan Telegdy, aki fantasztikus élményként értékeli, hogy kiírják a nevét a táblára, és mindenki felhördül a Duna Arénában.

Az Európa-bajnok női 4x200-as gyorsváltót kockáztatva kellett összeállítania Sós Csaba szövetségi kapitánynak, de úgy döntött, mindkét 15 éves leányt, a kétszeres junior-Európa-bajnok Gyurinovics Fannit, mind a felnőtt-vb-hatodik és junior sztár Késely Ajnát beereszti a nagyok közé, a feladatot pedig Verrasztó Evelyn és Jakabos Zsuzsanna társaságában meg is oldották, 7. legjobb időeredménnyel bekerültek az esti döntőbe, ahol Hosszú Katinka váltja Gyurinovicsot, de lehet, hogy még Kapás is sorra kerül Késely vagy Verrasztó helyett.

Gyurinovics Fanni még – Verrasztó Evelynt nélkülözve – 100 gyorson is kipróbálta magát, és minden dicséretet megérdemel, mert bár eddig 102. volt a világranglistán, most a 28. legjobb női gyorsúszó 100-on a világon. Még egyszer: 15 esztendősen!

– Soha nem úsztam még ilyen jól délelőtt – értékelt röviden, teljesen kikészülve az MTK tehetsége.

Sebestyén Dalma 22. helyen zárt 200 méter mellen, saját egyéni csúcsától jelentősen elmaradva. Érdekes, hogy Lilly King – a 100 m mell amerikai világcsúcstartója – pontosan azzal az idővel (2:24,03) került legjobbként a középdöntőbe, amivel Kovács Ágnes 2000-ben Sydney-ben olimpiát nyert.

– Sajnos ez a fél évem nem volt könnyű, tele sérülésekkel, kihagyásokkal, de örülök, hogy itt voltam, innen csak felfelé vezet az út. Most pihennem kell – így Sebestyén.