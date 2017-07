„Ha ennél nagyobbat robbanna az uszoda, egy lyuk lenne a sziget helyén”

Gyűrött ábrázattal álltak ki a sajtó elé a péntek délelőtti tájékoztatón a magyar pólósok. Märcz Tamás szövetségi kapitány azt mondta, kimerültek, de vb-döntősként elég jó érzés a csapatszállással szembeni étterem különtermében ülni most.

„A döntőnek a Margitszigeten van a helye, örülünk a döntésnek, persze a Duna Arénában is szívesen játszottunk volna” – reagált arra az információra, hogy a csapat marad eddigi helyén.

A horvátokra kitérve elmondta, néhány olimpiai bajnok is van a keretükben még – nálunk is, Hosnyánszky és Varga Dénes személyében –, kevés gyenge pontjuk van, de ezeket meg fogja találni a magyar csapat. „Bombaerősek, lehet, hogy az utolsó másodpercben lőjük csak a győztes gólt, de belőjük” – jelentette ki a tréner.

Újságírói kérdésre kifejtette, hogy nem álmodott a vb-döntőről, és hozzátette, hogy még talán a közvélemény sem számított arra, hogy aranyért küzdhet a csapat, de itt most nem állhatnak meg, a brigád éhes egy sikerre. Azzal nem foglalkozik, mekkorát lökhet edzői karrierjén, hogy kapitányi kinevezése után azonnal vb-döntőt játszhat. Ebben egyébként Benedek Tibort másolja, ő 2013-ban ugyanezt vitte véghez Barcelonában, és világbajnoki címet szerzett a válogatottal bemutatkozásként.

Decker Ádám szeret nagy testű centerek ellen játszani, lehet, hogy azért, mert végre emberére találhat bennük, ebben most nem lesz hiány. Kitért arra, hogy ha Barcelonában nem nyertek volna aranyat, lehet, hogy most nem lenne itt – 33 évesen –, ez a siker hatalmas lökést adott neki. A családi hátszélről szólva elmondta, néhány hete született lánya van most a fókuszban, felesége örül, ha két órákat tud aludni éjszakánként. Szerencsére két kis gyermeke egymást váltva kel, a róluk küldött fotók pedig egész napra feltöltik energiával. A motivációról is ők jutnak eszébe, az értük vállalt felelősség is hajtóerő a vízben – említette.

„Az uszoda már eddig is felrobbant, ha ennél nagyobbat robbanna, akkor egy lyuk lenne a sziget helyén szerintem”

– utalt a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában tapasztalt hangulatra. A horvátoktól Vámos Mártonhoz hasonlóan Suknót és Jokovicot emelné ki támadásban, védekezésben pedig Busljét, Loncart. Bijac kapusra szintén felhívta a figyelmet, ellene csak százszázalékos összpontosítással lehet lőni.

A német–görög egyenes kieséses ágra célozva Decker kifejtette, Varga Dénessel arról beszélgettek, hogy most kevesebb 120 kilós emberrel találkoztak a vízben, ellenben sokkal több percet kellett ott tölteni, így a fáradság így is jelen van, főleg hogy Decker Ádám hajnali három-négy előtt ő nem tudott elaludni. Elmondása szerint elfáradt a görögök ellen, de a döntő négy negyedét végig kell hajtani.

„Aki azt mondja, hogy van annál nagyobb motiváció, mint hazai medencében vb-döntőt játszani, az hazudik” Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Vámos Márton kitért arra, hogy a csütörtöki vacsora után Märcz Tamás megkérdezte a játékosokat, hol szeretnének játszani, a Margitszigeten vagy a Duna Arénában. Mindenki a Margitszigetre szavazott. Annak ellenére, hogy a szolnoki játékosok a Duna Arénában nyertek BL-t idén, és az egriek is fantasztikusan érezték magukat a lelátón akkor.

„Beleégett a retinámba, ahogy a szerbek 2014-ben a magyar rendezésű Eb-n az ellenünk megnyert döntő után kirakják a zászlójukat a kapura. Szerettünk volna ellenük játszani a fináléban, de a horvátok ellen ugyanilyen nehéz lesz”

– jelentette ki Vámos.

Aláhúzta, pont azért volt jó megnyerni a csoportjukat, mert így lehetett pihenni néhány napot, de a horvátok is csoportelsők lettek, így ők is tudtak fújni egyet. A fáradtságot most félre kell tenni – hangsúlyozta. Vámos Márton nem gondolja, hogy a horvátok jobban elfáradtak a szerbek ellen, mint ők a görögök ellen.

Kérdésünkre reagálva úgy fogalmazott, hogy minden meccsen előléphet egy új húzóember a csapatból, de most több ilyenre szükség lesz, ahogy a magabiztos emberelőny kihasználása is fontos. A védekezési stíluson gyökeresen nem fog változtatni a csapat: ami Funtulisz volt a görögöknél, az Sukno a horvátoknál, rá kell készülni a nagy lövések terén. „Ha ő elkapja a fonalat, akkor nagyon nagy gólokat tud lőni.”

A motivációval kapcsolatban így fogalmazott:

„Aki azt mondja, hogy annál van nagyobb motiváció, mint hazai medencében vb-döntőt játszani, az hazudik. Óriási érzés lesz. Első helyre rakom a polcomon ezt az érmet, ha nyerünk.”

Hárai Balázs szívesen játszott volna a szerbekkel, mert ő is emlékszik a margitszigeti kapura kitett szerb zászlóra 2014-ből, de a horvátokat is szívesen várja. Örül, hogy maradhatnak, ahol eddig játszottak. Közölte azt is, hogy a fülgyulladása már a múlté.

„Még talán a közvélemény sem számított rá, hogy aranyért küzdhet a csapat” Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Hosnyánszky Norbert nem egyeztetett Vári Attilával a csavarlövések technikai kivitelezéséről, és gyakorolni nem szokta a csavarokat, mert szétmenne a válla – csak örül, hogy sikerült a görögök elleni parádés mozdulat. A pólós a 2000-es olimpiai döntőben látott iszonyatos Vári-gólt ismételte meg jóformán, innen jött a hasonlat. Hosnyánszky szerény maradt: mint mondta, néhány napra felkapják az ilyen gólokat, és boldog, hogy sokan örülnek neki. Sokszor nem jött be az utóbbi időben a mozdulat, most sikerült szétlőni a kaput.

Úgy látja, megérte még egy évet játszani, tavaly ugyanis nem volt biztos benne, hogy folytatja a válogatottban. „Nincs tizenhárom húzóember egy csapatban, a görögök ellen például Erdélyi Balázs egyenlített az elején, akinek addig talán nem ment annyira. Sok jó játékos van a csapatban, az adott meccsen dől el, hogy ki emelkedik ki. Vámos Márton az egyedüli, aki az elejétől fogva csillog, de ez azért elég ritka.”

Mint megjegyezte, ha nyernek, biztosan csináltat majd tetoválást. A családjáról annyit elárult, hogy már várják az újabb utódot, októberben érkezik. „Hogy a Kemény-csapat jobb vagy ez? Nem tudom, hülye kérdés” – tört ki őszinteségi rohamban. A közönségre utalva kifejtette: ez nem futball vagy kézilabda, ahol hétről hétre több ezer megy ki a meccsre, itt nem mindennap jön ki hétezer néző, meg kell becsülni, hogy ennyien kíváncsiak a magyar csapatra.

Komoly kritikát is megfogalmazott a végén Hosnyánszky, érdemes elolvasni. Arra reagált, nem-e lenne üdvös nyáron rendezni a bajnoki mérkőzéseket.