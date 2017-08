Három hölgy is jobb volt Budapesten az Iron Ladynél

Az amerikai úszók dicshimnuszát naponta elzengő úszószakportál, a SwimSwam.com nyilvánosságra hozta a budapesti világbajnokság tizenötös sportolói ranglistáját, amin az alig 20 éves Caeleb Dressel végzett az élen – a számok márpedig nem hazudnak. Az úszóvébén 2 arannyal, 1 ezüsttel és 1 bronzzal zárt Hosszú Katinka „csak” az ötödik, és a tavaly a világ legjobb úszójának választott Iron Ladyt bizony három hölgyversenyző is megelőzi.

Íme a rangsor:

15. Gregorio Paltrinieri – az olasz középtávúszó Budapesten aranyérmes lett 1500 m gyorson, bronzos 800-on.

14. Federica Pellegrini – a rutinos olasz hölgy alaposan megviccelte a gyorskirálynő, de igen túlterhelt Katie Ledeckyt 200 méteren, győzelme meglepetés volt, ezért kerülhetett fel a ranglistára. Itt és most jegyezzük fel: az első volt, aki nemzetközi versenyen valaha legyőzte Katie Ledeckyt!

13. Kylie Masse – világcsúccsal nyerte a női 100 hátat a kanadai hölgy, a vb-n egyéni rekordjaitól elmaradó Hosszú Katinkát is bizony megverte volna. Erre csak azért nem került sor, mert az Iron Lady a 200 vegyes programbeli közelsége miatt visszalépett a tavaly olimpiai aranyat hozott számától.

12. Matt Grevers – négy érmet is szerzett az amerikai hátúszósprinter, de ebből aranyakat „csak” váltóban. 50 és 100 háton állhatott a pódiumon. Veteránnak számít, 32 éves, a budapesti volt az utolsó versenye.

11. Julija Jefimova – mindhárom mellúszószámban érmes lett a korábban doppingügy miatt el is tiltott orosz hölgy, 200-on ért elsőként célba.

10. Emma McKeon – hat éremmel, de nulla arannyal zárt a számhalmozó ausztrál versenyzőnő, aki valószínűleg mohósága csapdájába esett, igaz, sokoldalúságát igazolja is, hogy 200 gyorson és 100 pillangón is érmes lett, holott ezek a számok annyira már nem is állnak közel egymáshoz.

9. Szun Jang – korábban szintén volt doppingügye a kínai sportolónak, aki ezúttal rajthoz állhatott, és hazavitte a 200 és a 400 m gyors aranyát.

8. Chase Kalisz – a 23 éves amerikai nyerte a „Darnyi-számokat”, a hosszabbik vegyest éppen Verrasztó Dávid előtt. Egyike azoknak, akik előtt Michael Phelps visszavonulása új kapukat nyitott az úszásban.

7. Simone Manuel – Amerikából. Szintén 6 éremmel gazdagodott, de egyéni érme „csak” kettő van, igaz, a 100 férfi gyors után miatta hangzott el az ismert, háromnegyedes lüktetésű himnusz. Váltótagként három világcsúcsnak volt tevékeny részese.

6. Adam Peaty – az 50 és 100 mell koronázott királya nem is egy világcsúccsal vétette magát észre, és szerzett még egy váltóezüstöt is Nagy-Britanniának.

5. HOSSZÚ KATINKA – a rendező ország versenyzőjeként 2 vegyesaranyig, 1 pilleezüstig és 1 gyorsbronzig jutott.

4. Lilly King – 50 és 100 mellen is világcsúccsal diadalmaskodott, és még két váltószám után is a dobogó tetejére állhatott amerikaiként.

3. Katie Ledecky – persze, ki ne tudná, ő is amerikai, 1500, 400 és 800 méter gyorson is nyert, a 200-ra viszont nem maradt szufla, igaz, „mellékesen” lett még két váltóaranya.

2. Sarah Sjöström – három egyéni aranyával (50 pille és gyors, valamint 100 pille) ide került a svéd, sorra dönti a sprintvilágcsúcsokat, a világkupában idén ő lesz a legveszélyesebb Hosszú Katinkára.

1. Caeleb Dressel – a 20 esztendős amerikai Milák Kristóf előtt nyerte a 100 pillangó aranyát, emellett az 50 és a 100 gyors aranyát is a nyakába akasztották, de nyert még 4 aranyat a váltókkal, ami egészen elképesztő.