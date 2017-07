Parádés Katinka-ezüst 200 m háton – percről percre

100m férfi pillangó, döntő (18.13): a vb-döntő, amelyben két magyar úszik. Milák Kristóf ifjúsági világcsúcstartó, a világranglistán 3. helyezett 17 éves tárnoki gimis suhanc az előcsatározások során kétszer is megelőzte Cseh Lászlót, egyszer az olimpiai bajnok Joseph Schoolingot, és elvette a továbbjutás lehetőségét a 200-on világbajnok Chad Le Clos-tól. Kipihent, ez az egy száma van a világbajnokságon, és mint Cseh László mondja, az egyik magyar ott lehet a dobogón. Halkan mondjuk, hogy talán mindkettő. Az aranyérmet nagy valószínűséggel az amerikai Dresselnek oda lehet majd adni, ő a világranglista vezetője, és ő van most a legközelebb Michael Phelps nyolc éve fennálló világcsúcsához, mindössze 25 századra, ami nincs fél karcsapás 100-on. Miláké a 3-as pálya Dresselé mellett, Csehé a 7-es az olimpiai bajnok szingapúri oldalán, és még ott a veszedelmes brit James Guy is az ötös pályán, a második legjobb idővel. Cseh lapunknak még az 1-es pályán úszó kínairól is jókat mondott, de ennyien már ne kerüljenek elénk. Lássuk a medvét és a két magyart! Mi már hitet tettünk Milák Kristóf mellett, ezért készítettünk vele interjút a junior-Eb után.