Katinka vs. világcsúcs – aranyeste percről percre

Kozma Dominik elődöntős úszásáig (amivel majd időben foglalkozunk azért) van 20 perc, úgyhogy az őt most elhomályosító Katinkáról regélünk picit, mert van némi megmagyarázni való is itt.

„Nincs tökéletes futam!” – felelte vasárnap este egy újságíró kérdésére a 200 vegyes középfutama után Hosszú Katinka, amelyet kényelmes úszással csak egy másodperccel saját világcsúcsán kívül teljesített. Mögötte szinte közel s távol szinte senki… Az első vb-napről közzétett videójában öröm volt visszatükröződve látni, amit vasárnapi tudósításunkban magunk is írtunk: a medencébe az Iron Lady ugrott be, onnan ki viszont már Hosszú Katinka mászott, teljesen szétolvadva, valóságosan könnyeivel küszködve. „Ahogy délelőtt kisétáltunk a medencetérbe, az egészen elképesztő volt. Délutánra már készültem. De amikor kiszálltam a medencéből… hát köszönöm nektek! Majdnem elsírtam magam. Pályafutásom legszebb pillanata volt kiszállni a medencéből a középdöntő után. Remélem, sikerül mindenkit büszkévé tennem az úszásommal”, harangozta be színfalak mögötti életét bemutató videójában a háromszoros olimpiai bajnok úszó, aki akkor is 8 órát tölt a Duna Arénában egy nap, ha épp csak egyet úszik, a rajongók pedig alig akarják hazaengedni a Népfürdő utca sarkán megpillantott Iron Lady-járgányt. Hosszú Katinka egyébként a válogatott többi tagjával együtt lakik egy, a Duna Arénához közeli szállodában.