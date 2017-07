Ma kevés az esély az éremszerzésre

Nagyban a délelőtti úszóprogramon múlik, hogy hány magyart láthatunk a 17.30-kor kezdődő esti programban, de egyéni döntőben biztosan csak Bernek Péter lesz érdekelt, aki a hatodik idővel kvalifikálta magát a 200 méteres hátúszás fináléjába.

Hosszú Katinka a számára olimpiai ezüstöt hozó 200 háton szerepel délelőtt, és várhatóan délután is, a szám középdöntőjében. Burián Kata is ezért küzd majd, 50 gyorson Lobanovszkij Maxim és Takács Krisztián, 50 pillangón Molnár Flóra, 100 pillangón pedig Cseh László és a 17 éves ifjú titán, Milák Kristóf próbál a délelőtti után a délutáni programba is bekerülni. Igaz ez a férfi 4×200-as gyorsváltóra is.

Női vízilabdázóink 13.30-kor játsszák utolsó mérkőzésüket a vb-n, Olaszországgal küzdenek meg az ötödik helyért.

Úszás, Duna Aréna

9.30: előfutamok – férfi 50 méteres gyorsúszás (Lobanovszkij Maxim, Takács Krisztián); női 50 méteres pillangóúszás (Molnár Flóra); férfi 100 méteres pillangóúszás (Cseh László, Milák Kristóf); női 200 méteres hátúszás (Hosszú Katinka, Burián Kata); férfi 4×200-as gyorsváltó (Magyarország); női 800 méteres gyorsúszás (Kapás Boglárka, Késely Ajna)

17.30: középdöntők, döntők – női 100 méteres gyorsúszás, döntő; férfi 200 méteres hátúszás döntő (Bernek Péter); női 200 méteres hátúszás, elődöntő (Hosszú Katinka?, Burián Kata?); férfi 50 méteres gyorsúszás, középdöntő (Lobanovszkij Maxim?, Takács Krisztián?); női 200 méteres mellúszás, döntő; férfi 100 méteres pillangóúszás, középdöntő (Cseh László?, Milák Kristóf?); női 50 méteres pillangóúszás, középdöntő (Molnár Flóra?); férfi 200 méteres mellúszás, döntő; férfi 4×200-as gyorsváltó döntő (Magyarország?)

Vízilabda, Hajós Alfréd uszoda (női)

13.30: Magyarország–Olaszország (az 5. helyért)