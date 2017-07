Magyar érem: szerdára halasztva

Mivel Kapás Boglárka érmet várt magától az 1500 m gyors keddi döntőjében, a szurkolók is fel lehettek készülve, hogy a vasárnapi 4x100 férfigyorsváltó és a hétfői Iron Lady-produkció után ő is medált hoz Magyarország számára. Az elvárás egyáltalán nem volt túlzott, érett versenyzéssel, az ötödik legjobb idővel jutott fináléba, ráadásul Kazanyban bronzérmet szerzett a számban, és csak két úszónak volt nála jobb idei eredménye, az amerikai Katie Ledeckynek és az olasz Simona Quadarellának.

Ezek után az történt, hogy Ledeckyt elengedte a mezőny, Quadarella és a spanyol Belmonta felcsatlakoztak egymásra és féltávra otthagyták a medence túloldalán úszó Kapást. A „játék” ennyiben is maradt, Kapás nem tudta hozni gyorsabb második négyszázát, talán az erős kezdés miatt, így a dobogóról is lemaradt, pedig egyéni legjobbjával, amire egyértelműen vágyott, második helyen végzett volna. Csalódott is volt.

– Lehet, hogy az volt a baj, hogy túl gyorsan kezdtem – ismételte el többször is. – De még így is visszafogtam magam. Kicsit bosszant, hogy mire lett volna elég, ha egyéni legjobbamat úszom. Nem tudok erősebben menni, és még ott van a 800 méter, az hátha jobban fog sikerülni – bátorította magát a népszerű úszólány. Később aztán szóra bírtuk még egyszer: - A szurkolás első nap még negatívan érintett, de ma úgy jöttem ki a szobámból, hogy úszni akarok. Ledeckyt az utolsó százon láttam szembejönni, azt gondoltam, visszafordulok én is... azért ez a negyedik hely sem olyan rossz – próbált magába lelket önteni.

Az 1500 női gyors másik magyarja, Késely Ajna folyamatosan tájékozódott verseny közben, de ő két és fél hetet tudott csak készülni erre a világbajnokságra, 15 évesként még a nyári ifi Eb-re és vb-re kell, hogy koncentráljon, a 8. hely esetében megsüvegelendő!

A délutáni programban döntőt úszott még 200 m gyorson Kozma Dominik is, de ő sansztalan volt a hajrában az éremre, 6. helyen ért be, ami eggyel így is jobb, mint amilyen helyen a fináléba verekedte magát.

A középdöntők során Hosszú Katinka szintén 200 m gyorson úszott, méghozzá a lassabbik futamban oktatgatták egymást Federica Pellegrinivel, mindketten simán döntőbe jutottak. Az Iron Ladyt futama után el is kaptuk!

– Nos, kétszáz gyorson úsztam… na jó, tréfa répa volt reggelire – bolondozott értékelése elején felszabadultan. – Nagyon lassan kezdődött az egész, Shane jelzéséből láttam is. Idei legjobb eredményemmel azért bent vagyok a döntőben, és bár dobogóra vágyom, lehet, hogy meg kell majd elégednem az egyéni csúccsal – realizálta esélyeit a szerdán 200 pillangót is úszó Hosszú, aki felszabadultságot érez, most már igazán tudja élvezni a közönség szeretetét. Ledeckyt tarthatatlanul gyorsnak érzi, igaz is, 55 perccel azután jutott legjobb idővel döntőbe 200 gyorson, hogy világbajnok lett 1500-on…

Noha a nap nem termett magyar érmet, ezt a szerda behozhatja, Cseh László és Kenderesi Tamás 2. és 3. legjobb idővel jutottak a 200 m pillangó döntőjébe. Mindketten értékeltek:

Cseh: – Chad Le Clos erősen kezdett, próbáltam tartani vele a tempót, az utolsó 50-re nagyon elfáradtam. Holnap azért jobb kell ennél. Ezzel a dobogóval nem lennék feltétlenül elégedett, még küzdeni fogok.

Kenderesi: – Egy 1:55-ön belüli úszás természetesen fárasztó – utalt időeredményére. – De ezt terveztem. Van még bennem ezek után is, az első százon „utaztam”, persze azért nem pihentem. A döntőben majd meglátjuk, mi lesz, a győztes 1:54-en belüli időt fog úszni, én pedig képes vagyok erre. Chad Le Clost idén mindig megvertem, a legveszélyesebb az egyik japán lesz, Chad és Laci, de én is ott leszek. A belső pályákon a magyarok úsznak, köztük pedig egy japán, ez lesz a Hungarian Hamburger – viccelődött a Sajtburesz becenevű úszó.

Az biztos, hogy holnap ők lesznek a fő produkció, de számtalan úszó érkezik, részletek reggel! Tartsanak velünk!