Magyarország–Görögország – percről percre

A Kanada elleni impotens harmadik negyedbeli játéknak az inverzét mutatták be Keszthelyiék a fordulás után, és elképesztő dominanciával 5-0-ra nyerték a negyedet. Görögország képtelen volt jó lövőhelyzetbe kerülni, de ha sikerült is, Gangl bravúrral védett. Elől pedig végre minden klappolt, Takács Orsi, Keszthelyi, Szilágyi, Gurisatti és Szücs Gabi is betalált, 8-6-ról jöhet az utolsó negyed. Csak így tovább!