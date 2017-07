Megvan az első vb-pontszerzés, Rasovszky 6. tíz kilométeren

Kellemetlenül ért véget a szombat Rasovszky Kristóf számára: a 20 esztendős hosszútáv-úszót a vizes világbajnokság balatonfüredi öt kilométeres versenyének végén 5., vagyis pontszerző helyezettként húzták partra, ám miután sikere tudatában leadta nyilatkozatait a sajtónak, kiderült, hogy „csak” a hetedik lett. Nem volt mit tennie, még nagyobb elszántsággal kellett vízbe ugrania a keddi tíz kilométeres versenyen, ahol egyébként is nagyobb esélyei voltak akár érmes helyre is.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Mint Gellért Gábor, a Magyar Úszó Szövetség nyílt vízi szakágvezetője előzetesen elmondta, ez a verseny az öt kilométeresnél jóval lassabb, viszont bővebb taktikai repertoár felvonultatását teszi lehetővé, ami kifejezetten kedvezhetett az ifjúsági világ- és Európa-bajnok Rasovszkynak, aki tíz kilométeren az utolsó ezren bődületes, tíz és fél percen belüli időre képes, és nem mellékesen megnyerte az utolsó világkupaversenyt júniusban.

Maga a verseny aztán eléggé furcsán kezdődött: a „rutinosabb”, de így is mindössze 22 éves magyar, Székelyi Dániel előzetes taktikáját felrúgva az élmezőnyhöz kellett, hogy csatlakozzon, néhány nagyágyú ugyanis kényelmesre vette az első 2,5 kilométeres kör javát, belassítva az egész mezőnyt.

Az időmérés teljes káosz

Sajnos mivel az elektronikus eredményközlő az eddigiekhez hasonlóan ezúttal sem állt a helyzet magaslatán – nem szolgáltatott pontos állást –, féltávig várni kellett egy pontos helyzetképre, ez alapján pedig már Rasovszky állt az 5. helyen (két másodperccel lemaradva csak az elsőtől), Székelyi pedig szintén nem jelentős, 11 másodperces hátránnyal követte az élmezőnyt, de ekkori 28. helyéről a táv kétharmadára feljött a 9. pozícióba (ha igaz).

Az utolsó 2,5 kilométeres körre a rafinált francia Marc-Antoine Olivier (az 5 km-es bajnok) előre „küldte” Rasovszkyt, aki így a tervezettnél korábban kellett, hogy elkezdje a hosszú hajrát; kedvezőnek tűnt, hogy egész addig elkerülte a verekedéseket. A franciára közben megérkezett a 2015-ös amerikai címvédő, Jordan Wilimovsky, és bár az utolsó kilométer kezdetén Rasovszkyt írta a gép elsőnek (ezzel szemben láthatóan az 5. helyen jött), a két világklasszis kiemelkedett a mezőnyből.

Weertman vert mindenkit

Végül a semmiből előkerült, közben többször is figyelmeztetett holland Weertman diadalmaskodott, a 20 esztendős magyar srác pedig célfotóval maradt le az 5. helyről (6. lett), de megvan a magyar csapat – a szakvezetés által el is várt – első pontszerző helye. Székelyi Dániel huszonegyedikként zárt.

– Örülök, hogy sikerült megint az élbolyban beúszni, kicsit eszembe jutott, hogy mi van, ha megint hetedik leszek – értékelte teljesítményét a hivatalos eredmény kihirdetése előtt. – Volt egy olyan szakasz, ahol egy „püfölés” miatt 80 métert kerülnöm kellett, de ez benne van ebben a versenyszámban – írta le a megpróbáltatásokat Rasovszky Kristóf, aki még szerepel a 25 kilométeres versenyen is pénteken (illetve a váltóban is), majd 1500-on a medencés programban is „megfürdik” július 29-én, és talán a zárónapon is, akkor lesz a döntő 1500-on.