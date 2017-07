Miénk a 2024-es rövid pályás úszóvébé

A 2017-es nagymedencés úszó-világbajnokság után újabb sportági felnőtt világeseményt rendez Magyarország, miután a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) hétfő délelőtti ülésén úgy határozott, Budapest adhat otthont a 2024-es rövid pályás világbajnokságnak.

A rendezésre pályázott még Budapesten kívül a 2015-ös nagymedencés vb-t vendégül látott tatárföldi Kazany, Kínai Tajpej és Hongkong.

– Négy kiváló pályamű érkezett, az összes várost illetően elmondható, hogy a nemzeti szövetségek bármelyike kiváló bajnokságot tudna rendezni – jelentette ki a kihirdetéskor Julio César Maglione, a FINA uruguayi elnöke.

A 2022-es esemény rendezőjét is bejelentették, ez Kazany, tehát akár az 50-es, a 25 méteres medencés vizes vb esetében is egymást követi a két rendező.

A közelmúltban született döntés arról, hogy 2018-ban junior műúszó-világbajnokságot rendezhetünk (a vetélytárs Kanadáé lett a 2019-es esemény), 2019-ben junior úszó-vb-nk lesz, 2020-ban pedig felnőtt vizes Európa-bajnokság, a mostani vb európai „kistestvére”.

Balog jött és büszkélkedett

A bejelentésre egyébként eljött Balog Zoltán humánminiszter, Seszták Miklós fejlesztési miniszter, Szabó Tünde sportállamtitkár, Gyárfás Tamás FINA-alelnök, Bienerth Gusztáv MÚSZ-elnök és Hargitay András korábbi, valamint Sós Csaba jelenlegi úszókapitány. Balog oda is penderült a mikrofon elé, és elmondta, a kormány befektetése meg fog térülni, az infrastruktúrát és a büszkeséget tekintve is. Az első napok számára azt mutatják, hogy a mostani vizes vb jó házigazdái vagyunk, végül pedig boldog születésnapot kívánt Cornel Marculescu FINA-igazgatónak, akit arra ösztökélt, minden évben adjon nekünk egy vizes világeseményt. Marculescu nagyon el volt érzékenyülve, főként a helyszínek fekvése tetszik neki nagyon Magyarországon, a Vajdahunyad vára, a Margitsziget, a Parlament és a Balaton környéke. – A legjobb lehetséges partnert választottuk – utalt a 2017-es és a 2024-es vb-rendezés odaítélésére.

Az eseményt követő fényképeken nagyon igyekezett rajta lenni Bienerth Gusztáv, de a helyén ülve nem nagyon kapcsolt, hogy mi történik a paravánnál, így javarészt nélküle készültek el a sportdiplomáciai sikert megörökítő képek.

Gyárfás dicsérete a kormányból

Seszták Miklós miniszter, a jelenlegi vb szervezőbizottságának elnökeként is úgy nyilatkozott, megvan hozzá minden, hogy 2024-ben is jó versenyt rendezzünk. Szerinte is megtérül a fejlesztés.

Szabó Tünde úgy is érintett a sikerben mint a Magyar Úszó Szövetség korábbi főtitkára.

– A sor nem szakad meg – utalt a 2024-ig rendezendő eseményekre, külön megköszönve Gyárfás Tamás munkáját a FINA alelnökeként és a MÚSZ korábbi elnökeként.

Fürjes Balázs kiemelt kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, ez számunkra felér egy aranyéremmel, hozzátette, önmagáért a vb-ért tilos világbajnokságot rendezni, minden, ami vele jár, a várost és az országot teszi jobbá az infrastruktúra fejlesztésén keresztül.

És hát Gyárfás Tamásnak sem kell lemondania: ismert, kilátásba helyezte távozását arra az esetre, ha nem kapjuk meg a világbajnokságot. Egyszavas reakciója is ennyi volt: marad.

Így is visszabontják a Duna Aréna lelátóját

Lapunk kérdésére válaszolva Gyárfás elmondta, egységes támogatás állt hazánk 2024-es rendezése mögött. Fürjes pedig arról biztosította a közvéleményt, az eredeti terveknek megfelelően visszabontják a 16 ezres lelátót, 6500-as marad, ebben rendezik majd a viadalt, de ez külön munkát nem igényel, egy gombnyomással behúzódik a fal, ezáltal fűthetővé válik az uszoda teljes tere. A versenymedence fele helyén egyébként szintén lelátók lesznek, illetve az edzőmedence éppen 25 méter széles, így ott még sokkal több pályán lehet majd edzeni a világbajnokságra.

A 2024-es világbajnokságra december első felében kerül sor majd a Duna Arénában.