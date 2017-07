Milák Kristóf, Hosszú Katinka: fehér arany

Biztos volt, hogy az úszó-világbajnokság szombati magyar érmeinek száma valahol 0 és 5 között lesz: 200 női háton, 100 férfi pillangón (kettő), 800 női gyorson és a 4x100-as mix gyorsváltó révén volt sanszos, hogy dobogós helyen végeznek sportolóink, az esélyekből pedig kettő össze is jött, Sós Csaba kapitány tehát picit megkönnyebbülhet, mert a 6 érmes össztermés már az, amit nem kell szégyellni, mint korábban jelezte.

Hosszú Katinka a 200 m hátúszás olimpiai ezüstérmeseként, de csak 7. döntős idővel indult csatába. Senki nem látta a belső pályákról, és ez lett a szerencséje: bár kicsit elfogyott a hajrára (150-nél még első helyen fordult), második helyéért dicséret illeti, és csakis az, különös tekintettel arra, hogy alaposan be kell osztania az energiáit a zárónapi 400 vegyes előtt, aminek világ- és olimpiai bajnoka, valamint világcsúcstartója. (A győztes a valtonosok által fel nem ismert ausztrál Emily Seebohm lett.)

„Pénteken túlságosan visszavettem a középdöntőben, féltem, hogy nem kerülök döntőbe, de tudtam, hogy van még bennem. Boldog vagyok ezzel az ezüstéremmel. Nem kifogásokat keresek, de nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy teher az egész országot a hátamon vinni. Nem volt most nagy önbizalmam az 1-es pályán. Shane azt mondta nekem, hogy engem sosem lehet lenézni, és mindig összehozom a végén” – értékelt felszabadultan az Iron Lady. Később azt is elmondta, hogy arannyal ér fel ez az ezüstje, és nagy tehernek érezte azt, hogy az egész országot a hátán viszi, igaz, a közönség könnyített ezen valamennyit. „Életem legszebb napjai ezek.”

100 férfi pillangón egy 3. és egy 6. legjobb helyen döntőbe jutott magyarért szoríthattunk, az olimpiai ezüstérmes Cseh Lászlóért és az ő országos csúcsát pénteken megdöntő 17 esztendős Milák Kristófért. Utóbbi lett a nyerő, a toronymagas esélyes Caeleb Dressel érvényesítette a papírformát, mögötte bombameglepetésre Milák érkezett meg, megelőzve az olimpiai bajnok szingapúri Joseph Schoolingot és a vele holtversenyben becsapó James Guyt, Cseh 5. lett.

„Még nem jutott el az agyamig, nem tudom felfogni. Szoknom kell ezt az érzést, a tudatot. A tökéletes úszás így sem sikerült, a fordulóm gyatra volt, kaptam hullámokat Dresseltől. Nekem nincs becenevem, mert én nem a szavak, hanem a tettek embere vagyok. Van még időm” – értékelt lapunknak Milák Kristóf.

Mind Cseh, mind Milák hosszabban is értékelt lapunknak:

Cseh László: „51 másodpercen belül úsztam. Összesűrűsödött a mezőny, jobbak nálam, az egyik ilyen egy magyar srác, aki nem én vagyok. A nyomás nem rajtam volt, hanem rajta, ő most már az országos csúcs tartója. Mindig vannak feladatok, most is, jövőre jobb leszek. Egyszer még harcba szállok a trónért. Hogy a vegyesváltóban én úszom-e a pillangót? Van nálam jobb. Nem ragaszkodom hozzá. Le kell gyalulni ezt az úszást, és alulról újra felépíteni, szeptember első hétfőjén ott leszek az uszodában.”

Milák Kristóf: „Dressel nagyon messze volt az első helyen tőlem. A rajt előtt megnyugtatott a közönség, felfoghatatlan, ami történt. Vannak olyan pillanatok, amikor mondják nekem az időket, és ezeket nem hiszem el. Most nem terveztem semmit, csak éreztem, hogy jól vagyok. Soha nem úgy állok hozzá, hogy hányadik leszek. Tudok róla, hogy Cseh László beajánlott a váltóba, és Sós Csaba bá kérdezte is, hogy nincs-e kedvem, de mondtam, hogy előbb legyünk túl a 100-on. És meg akartam nézni a vízilabdameccset is, de le kell róla mondanom... Nem könnyeztem még, ahhoz sokkal több kell, hogy valaki megríkasson.”

Döntőben szoríthattunk még Kapás Boglárkának (800 m gyors) is, de már az elején kitűnt, hogy az áhított érem megszerzésére nincsen esélye, dobogós hely nélkül marad a vb-n. Csalódottan beszélt. „Nem úsztam jól. Az 1500-as verseny után már reálisabban néztem a teljesítményemet, csak annyi volt a célom, hogy kiússzam magamat. A taktikám az volt, hogy Mireia Belmontéval menjek, mert őt éremre vártam, de ő is lassabban ment, mint az élen haladók. Milák Kristófnak gratulálok. A cél az, hogy jövőre újra összerakjam a 8:16-os 800 métert. Ez az évem nem volt jó, de háromszor is döntőt úszhattam a világbajnokságon, és ez pozitívum, illetve a nekem drukkoló 12 ezer ember.”

Bohus Richárd középdöntőt úszott 50 háton, de rosszul nyúlt be, így elszállt az esélye a döntőzésre.

A záró napi programot hajnalban kínáljuk, tartsanak velünk vasárnap is, már reggeltől!