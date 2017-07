Milák Kristóf rálőtt Cseh László koronájára

Noha Bernek Péter volt az egyetlen magyar döntős a pénteki nap folyamán a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon (200 m hát), úszását és dicséretes 6. helyét elhalványította a férfi 100 méteres pillangóúszás két középdöntője, két magyarral. Az első futamban Cseh László, Chad Le Clos és Joseph Schooling tepert (tehát három riói dobogós), a másodikban a mostani legfőbb aranyesélyes Caeleb Dressel oldalán ott úszott a 17 éves „érdi Phelps”, Milák Kristóf. Az első nyolcasban az történt, hogy Cseh László rossz szokása szerint „belealudt” a rajtba, és féltávnál a 8. helyről kellett visszamásznia, ami sikerült is, a 2. helyig verekedte magát előre a szingapúri olimpiai bajnok Schooling mögé – álomhajrájával a mellette úszó Chad Le Clos-t a hetedik helyre taszítva. Hanem aztán jött a második középfutam, és Milák Kristóf szintén gyatra rajtot követően rátapadt a mellette robogó Dresselre, és 50,77-et úszva megcsípte a harmadik helyett Dressel és a brit James Guy mögött, de Schoolingot és Cseht is megelőzve. És ami még durvább – mert erre nincs más szó –: a felnőtt-világbajnokságon már másodszorra javította meg a juniorvilágcsúcsot, illetve este a múlttal tette egyenlővé Cseh László tavalyi Eb óta fennálló országos rekordját.

Álomúszása után – amelyet követően kiderült, a döntőnek Milák a 3., Cseh a 6. legjobb idővel tagja lett – hitetlenkedéssel vegyes felszabadultsággal értékelt lapunknak: – Nem merek ígérgetni, bármi megtörténhet. Látszik, hogy ki vagyok pihenve, hisz ez az egyetlen számom a világbajnokságon, ha már 200-on nem úszhatok. Izgultam most, ezért is rontottam el a rajtot, de annyit azért mondok, holnapra mindenben fejlődhetek, tényleg mindenben. Az amerikai Dressel azért eléggé messze van.

Cseh László meglepően vidáman vette tudomásul, hogy már nem ő a magyar csúcs tartója, hanem a nála több mint tizennégy (!) évvel fiatalabb Milák. – A második ötvenen kellett megmutatnom, mit tudok, ha már az elsőt elrontottam, kezdve a rajttal, meg is döntötték a rekordomat. Úgy ítélem meg, egy magyar majd ott lehet a dobogón holnap. Nagyon jól éreztem az úszásomat, de fogalmam sincsen, hol fogok még három tizedmásodpercet találni, amennyi még kellene. Most már én próbálok meglepetést okozni – viccelődött a 8 világbajnokságon is érmes Cseh, aki jelezte, most már Milákon a teher, és lehet, hogy leadja neki a vegyesváltóban való szereplés jogát is. Ezt Milák megdöbbenve hallotta, de annyira nem ellenkezett, látszott rajta azért a Cseh László iránti tisztelet, amit az országos bajnokságon aratott győzelmet követően Cseh felé eleresztett „bocs” is érzékeltet.

Bernek hatodik helyén kívül „úgy mellesleg” Hosszú Katinka tizenkettedszer is vízbe ugrott a Duna Aréna versenyprogramjában, és olimpiai ezüstöt termett számában, 200 háton 7. helyen jutott a döntőbe, innen kellene majd valamit nyújtania. Burián Katalin elesett ettől a lehetőségtől, pedig előzetesen a szakma őt is a döntőbe várta. Az Iron Ladynek sem volt egyszerű feladvány ez.

Takács Krisztiánt is láthattuk még 50 gyorson, de a középdöntőben elért 15. helyével ő is Burián Kata sorsára jutott.

A szombati programunk sűrű lesz, érmeket várhatunk végre, hajnalban közöljük a teljes programot. 9.30-tól pedig tartsanak az MNO-val!