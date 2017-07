Minden jó, ha vége jó – a vizes vb utolsó napja

Egyszer minden véget ér, így a 2024-es, meg nem pályázott s így meg nem nyert olimpia legfőbb próbaversenye, a budapesti-balatonfüredi vizes világbajnokság is, ami hat sportág világbajnoksága volt egyben. A zárónapon, vagyis ma már csak a Duna Arénában érdekelt magyar sportoló.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Szokás szerint 9.30-kor kezdődik az úszóprogram, és még mindig van olyan kedvencünk, akivel eddig nem találkoztunk, ő pedig nem más, mint Verrasztó Dávid, aki Gyurta Gergely oldalán – és bizony ellenfeleként is – 400 m vegyesen érdekelt, a délelőtt négy versenyszáma közül a másodikban. Korábban a két magyar legény az igen elterjedt uszodai pletyka szerint egy lány miatt erősen, a tettlegességig összekülönbözött, a hölgy pedig nem más, mint Verrasztó barátnője, Joó Sára, akivel a sok évvel ezelőtti konfliktus óta is együtt van. Övé a hölgy, és övé a nagy esély, hogy a számban világbajnoki döntőbe (is) verekedje magát, a „kis” Gyurtának erre kevesebb esélye van. Verrasztó idén a 2., Gyurta a 7. legjobb idővel rendelkezik azok közül, akik rajthoz állnak, Japán, az USA és Magyarország a három súlyponti országa ennek a versenyszámnak – ha tippelnünk kellene, a japán Szeto, az amerikai Kalisz és Verrasztó a három dobogóesélyes.

Igazából az első versenyszámmal kellett volna kezdenünk, merthogy ez Hosszú Katinka utolsó egyéni száma, ráadásul aranyesélyes benne, bár tegnap este várakozásait nagyon óvatosan fogalmazta meg – hiába is a szám világ-, olimpiai és Európa-bajnoka, világranglista-vezetője és világcsúcstartója is. Aligha lesz, aki „megmentse” őt este második aranyérmétől, hacsak nem a fáradtsága lesz az… egyelőre pont egy aranyra van attól, hogy felülmúlja 2015-ös, kazanyi zsákmányát. Jakabos Zsuzsanna a számban epizodista lesz csupán – bár ne így lenne!

A délelőtt folyamán medencébe ugrik női, majd férfi 4x100-as vegyesváltónk is, a nők esélyeit rontja, hogy a délelőtti előfutamban nem áll a csapat rendelkezésére az Iron Lady, legfeljebb délután, ha „él” még akkor.

A délutáni programban tehát vegyesúszóknak és talán váltóknak drukkolhatunk 17.30-tól, úgy két órával a Forma-1 Magyar Nagydíj után – el vagyunk kényeztetve a világ figyelmével. Jelenleg a Sós Csaba kapitány által kiszabott „nemszégyen” termést (6 érem) hozzák az úszók, a minimálisan elvárt a 8 dobogós hely, közte 2-3 arany.

Tartsanak (ki) velünk!

Úszás, Duna Aréna

Előfutamok

9.30: női 400 m vegyes (Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna)

9.50: férfi 400 m vegyes (Verrasztó Dávid, Gyurta Gergely)

10.14: 4x100 m női vegyesváltó

10.27: 4x100 m férfi vegyesváltó

Döntők

17.32: női 50 m mell, döntő

17.39: férfi 400 m vegyes, döntő (Verrasztó D.?, Gyurta G.?)

17.50: női 50 m gyors, döntő

18.05: férfi 50 m hát, döntő

18.20: női 400 m vegyes, döntő (Hosszú K.?, Jakabos Zs.?)

18.38: férfi 1500 m gyors, döntő

19.07: 4x100 m női vegyesváltó, döntő (Magyarország?)

19.25: 4x100 m férfi vegyesváltó, döntő (Magyarország?)