Molnártól Kalmárig – szombati úszódélelőtt percről percre

Megszólaltattuk két hátúszónkat

Bohus Richárd: - A továbbjutás volt a cél, délután pedig a döntőbe kerülés is. Akartam úszni egy jó időt, 50-en nem nagyon lehet taktikázni, végignyomtam. Délután Németh Nándor helyett én váltózom, ha továbbjutnak a fiúk, de sajnos csak fél óra lesz a két úszásom között. Meglátjuk.

Balog Gábor: - Ez az egész vb nekem egy nagy csalódás. Hétfőn a 100hátnál már éreztem, hogy valami félrecsúszott, nem tudom, hogy mi. 200 háton Eb-érmes vagyok, és egész évben most is jó formában voltam, év közben is megúsztam azokat az időket, amiket most itt. Szerintem én mindent megtettem, de úgyis én leszek a hibás, mert én úsztam. Nemtudom, hogy egyáltalán folytassam-e, eddig azt gondoltam, hogy Tokióig úszni fogok. Meglátjuk.