Nem tesztelték a vizes vb lelátóit

A Hír TV értesülései szerint nem végeztek terheléses tesztet a vizes vb helyszínein lévő mobil lelátókon. Az állítást a szervezők sem cáfolták, Borsa Miklós, a Bp2017 Kft. szóvivője mindössze annyit mondott, hogy a lelátókat a várható maximum terheléshez képest 35 százalékkal erősebbre tervezték, és rendelkeznek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével.

A mobil lelátókkal korábban is voltak már problémák. A vízilabda-mérkőzéseknek is otthont adó Hajós Alfréd sportuszoda rekonstrukciójára kiírt közbeszerzésbe például az épületek és a medencék felújítása bekerült ugyan, a mobil lelátó azonban kimaradt. Három hónappal a vb rajtja előtt több, a szervezésre rálátó forrásunk is arról számolt be, hogy nem sikerült kiválasztani a kivitelezőt, és konfliktusok is voltak a beruházás miatt. A 24.hu nem sokkal ezután pedig arról írt: márciusban a vb szervezőbizottsága kivette a Magyar Vízilabda-szövetség kezéből a szervezés ezen részét, mert Seszták Miklós fejlesztési miniszter drágállotta a szövetség megszokott beszállítójának ajánlatát.

Végül ez a kérdés megoldódott, a „versenykialakítást” célzó közbeszerzésbe ugyanis már belekerült a lelátóbővítés, amit a nyertes cég, a Bo-To Bau Kft. el is végzett. Az, hogy sikerült-e végül olcsóbban megoldani az építkezést, mint ami az első ajánlatban szerepelt, nem egyértelmű. Mindenesetre a margitszigeti versenyhelyszínekre több mint 4 milliárd forintot költöttek, míg az egyéb margitszigeti fejlesztésekre 9,6 milliárd ment el.