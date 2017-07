Pihenőnapot érő győzelem a hollandok ellen

„Belgrádban sikerült, sikerülhet Budapesten is” – üzenték tegnap délutáni videójukban női vízilabdázóink, akik a tavalyi Európa-bajnokság döntője után most a margitszigeti vb utolsó csoportmérkőzésén találkoztak a hollandokkal. A tét a csoportelsőség volt, ami a szombati nyolcaddöntők átugrását hozza magával, s a nap első meccsén az is kiderült, hogy ehhez már a döntetlen is elég lehet, mivel a négyesünk másik két csapatának kiélezett találkozóját a franciák némi meglepetésre 6-3-as vezetésük után egy 74 másodperccel a vége előtt szerzett góllal 9-8-ra megnyerték a japánok ellen. Az így harmadikként végző gallokat Keszthelyi Ritáék verték meg nagyobb különbséggel (24-5 és 17-2), márpedig az éppen aktuális szabály szerint ez dönt azonos pontszám és az egymás elleni döntetlen esetén.

Bíró Attila szövetségi kapitány előzetesen brutális verekedős mérkőzést várt, az első küzdelem mégis a lelátón zajlott: a valtonos biztonságiak próbálták jobb elhelyezkedésre bírni a női válogatott meccsein már-már hagyományosan felvonuló Carpathian Brigrade szurkolócsoport tagjait, az öt fehér pólós halvány sikert ért el a harminc-negyven fekete pólóssal szemben, akik az északi kapu mögött lelátón alján vertek (álló)tábort. Ők mindenesetre az egyik feljáró melletti lépcsőt teljesen elfoglalva lelkesen buzdították a mieink előtt szereplő Új-Zéland válogatottját, amely huszonkét kapott gól ellenében hetet dobott.

Persze a hangorkán csak erősödött ezután. Szűcs Gabriella góljánál jött az első nagy üvöltés, majd ugyanez megismétlődött, de az UVSE játékosának második találata másodszorra is csak az egyenlítésre volt elég. 2-2-ről indult a második negyed, amely előtt a műsorközlő jóvoltából kiderült, a férfi válogatott is a lelátón foglal helyet. Bujka Barbara révén megszereztük a vezetést, Keszthelyi Rita viszont kapott egy ütést (Bíró Attila meg sárgát, amiért reklamálni mert a kiállítás elmaradása miatt). Csapatkapitányunknak jegelni kellett az arcát, de aztán visszatért, s bár a második negyedben végig kimagaslóan működött a hátsó alakzatunk, ötméteresből végül egyenlítettek a hollandok, ráadásul járulékos költségként Csabai Dóra a félidőre kipontozódott.

Ám két akciógóllal (Czigány Dóra és Illés Anna szerezték), majd egy szépítés után Czigány emberelőnyös találatával már kettővel mentünk, aztán Gurisatti Gréta szélső villanásával hárommal is. A záró negyedre eggyel szűkült az előny (7-5).

Gangl Edina sorra mutatta be a bravúrokat, majd amikor öt perccel a vége előtt büntetőhöz jutottunk, nem merte nézni Keszthelyi sikeres próbálkozását, inkább a közönséget tapsolta, feléjük fordulva, háttal a holland kapunak. 8-5-ről már nem volt visszaút, pláne Gurisatti újabb gólja után, amivel 9-6-ra vezettünk három perccel a vége előtt. A csoport első helyét végül – Keszthelyi újabb értékesített ötméterese és két bekapott találat után – 10-8-as győzelemmel érdemeltük ki. A találkozó stílszerűen egy Gangl-védéssel zárult, kiemelkedő, 56 százalékos hatékonysággal védett a kapusunk.

Az A csoportot Olaszország, a B-t az Egyesült Államok, a D-t pedig Görögország nyerte, így a C nyerteseként Magyarország, ha túljut a hétfői (bizonyára Kanada elleni) negyeddöntőn, valószínűleg a görögökkel vagy a B csoportban második spanyolokkal játszana szerdán a fináléba kerülésért. Hollandia pedig várhatóan az olimpiai és világbajnok amerikaiakba fut bele az elődöntőben.

„Veletek sokkal könnyebb” – ezzel a mondattal zárult a cikk elején említett videóüzenet. Nem véletlenül: a közel hétezres szurkolótömeg tegnap is végig űzte-hajtotta a válogatottat, s erre a folytatásban még nagyobb szükség lesz. A hölgyek iránti szeretet lassan felér a férfi válogatottéhoz, bár azért nem véletlen, hogy a tegnapi hír, miszerint az eredeti programot felborítva elképzelhető, hogy a Hajós Alfréd sportuszoda helyett a 12 ezer férőhelyes Duna Arénában rendeznék a vízilabda-finálét, csak a férfiak esetében röppent fel, azzal a kitétellel, hogy ehhez a magyar válogatottnak be kell jutnia oda.

Női vízilabdatorna, C csoport, 3. forduló:

Hollandia–Magyarország 8-10 (2-2, 1-1, 2-4, 3-3)

Gólszerzők: Smit 4, Van Der Sloot 3, Megens 1, ill. Szűcs Gabriella, Czigány Dóra, Keszthelyi Rita, Gurisatti Gréta 2-2, Bujka Barbara, Illés Anna 1-1

Gól emberelőnyből: 3/7, 0/3

Gól ötméteresből: -, 2/2

A nap további eredményei:

Japán-Franciaország 8-9

Ausztrália-Görögország 8-11

Oroszország-Kazahsztán 15-6

Olaszország-Kína 15-8

Brazília-Kanada 6-16

Új-Zéland-Egyesült Államok 7-22

Dél-Afrika-Spanyolország 21:30-tól

A női vízilabdatorna csoportjainak végeredményei:

A csoport: 1. Olaszország 6 pont, 2. Kanada 4 pont, 3. Kína 2 pont, 4. Brazília 0 pont

B csoport: a Dél-Afrika-Spanyolország mérkőzés eredményétől függ

C csoport: 1. MAGYARORSZÁG 6 pont, 2. Hollandia 4, 3. Franciaország 2, 4. Japán 0

D csoport: 1. Görögország 4 pont (37-22), 2. Ausztrália 4 (32-20), 3. Oroszország 4 (29-21), 4. Kazahsztán 0

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.07.21.