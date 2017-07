Sós Csaba: Hosszú Katinka vállalást tett

– Áprilisban kijelölte az úszó-vb válogatottját, a nevezési határidő napján, július 5-én pedig meghatározta a pontos vb-résztvevő keretet. A kettő nem teljesen ugyanaz. Előzőleg, bár nem szívesen, a riói 7 érmes termés megismétlését tűzte ki minimális célként. A keretben történt változásokkal új elvárásai is lettek?

– Ezt a kérdést szeretem a legkevésbé, de megértem, hogy erre kíváncsi. Nézze, soha nem gondolkodtam abban, hogy hány fős lesz a csapat vagy éppen hány érem lesz. Egy feladatunk van, az viszont biztos: nekem a létező legjobb csapatot kell kiállítani. Azt gondolom, hogy ezt tettem.

– Akkor menjünk mélyebbre! A még csak 17 éves érdi Milák Kristóf szinte lehetetlen formában van, a két héttel ezelőtti junior-Európa-bajnokságon olyan korosztályos világcsúcsot úszott, hogy azzal a felnőttranglistán is 8 századra megközelítette az élen álló japán Szetót. Fejtse meg legyen szíves, hogy mi ez! A világcsúcs ugyan 200 pillangón született, Milák pedig 100-on kvalifikálta magát a felnőtt-vb-re. Mi lesz itt? Ő maga talán már szerényen is, de döntőt vár magától.

– Egyenes leszek, beletrafált a gyengémbe. Én is döntőbe várom, be is juthat, bár ő még nem ismeri ezt, amikor kétszer is teljesítenie kell ahhoz, hogy eljusson a fináléig, ahol az érmeket osztják. De nem tud olyan eredményt elérni, hogy igazán meglepődjek. Még egyszer mondom: nem tud olyan eredményt elérni, hogy igazán meglepődjek! Ott bármi történhet! Ahogy mondom!

– Még akkor is, ha az ő formáját a nyár végi indianapolisi ifjúsági világbajnokságra időzítik?

– Nem számít. Olyan a helyzet, mint amikor a kiscsikóban dúl a tesztoszteron, és rugdossa a karám falát. Ha kinyitják a karámot, ott minden lesz, csak fáradtság és formaidőzítés nem.

– Nem viszi el a hév?

– Nem hiszem.

– Rendben, menjünk is tovább! 50 méter gyorson három úszó szerepel a nevezettek között, de Takács Krisztián, Bohus Richárd és Lobanovszkij Maxim közül csak kettő áll rajtkőre. Kik lesznek azok?

– Takács és Lobanovszkij az első kettő.

– 800 méter gyorson a hölgyeknél Kapás Boglárka és Hosszú Katinka mögött áprilisban még Juhász Adél volt a várólistás, Katinka ráadásul, ahogy az várható volt, nem vállalta ezt a számot. Mi történt?

– 400, 800 és 1500 méter gyorson Kapást és Késely Ajnát neveztem. 1500 méter gyorson övék a legjobb két idő, 400 és 800 gyorson a nevezési határidőig csak Hosszú fért közéjük. Juhász Adél mint tartalék természetesen számításba volt véve, hisz a nagyon fiatal Késely Ajna esetében egyáltalán nem volt biztos, hogy mindhárom számot bevállalja. Ajna az ifi-Eb-n úszott hat számot, majd ugyanennyit az ifi-vb-n is fog, és közte van a felnőtt-világbajnokság.

– Említette, hogy a gyengéjébe tapostam a Milák-témával, ezért csak megkérdezem: a 200 vegyesen induló fiától, Sós Dánieltől mit vár?

– A fiamtól azt várom, hogy egyéni csúcsot ússzon, és lássam mosolyogni, amikor kijön.

– De mire lehet ez elég?

– Semmire. Ebben a történetben ő még nem lesz főszereplő, véletlen, szerencsés egybeesés, hogy ő úszhat.

– Végül is… Cseh László és Verrasztó Dávid visszalépése kellett hozzá. Jöjjenek a „katinkás” kérdések! Hat számban nevezte a kapitány, ugyanúgy, mint a 2015-ös kazanyi világbajnokságon. Beszéltek-e már az esetleges visszalépéseiről? A programot látva a 100 hát középdöntője és a 200 vegyes döntője egy órára van egymástól.

– Benne van mindenki a csapatban, aki ilyenkor szóba jöhetne helyette, de inkább máshogy mondom: ha nem is indíthatnék mást, neki akkor is megvan az erkölcsi alapja arra, hogy bármikor bármitől visszalépjen. Nem azért csinálja, mert valakivel vagy valakikkel szórakozni akar, neki is kőkemény, szoros csatái vannak, ő maga mondta, hogy a riói olimpia végén már egyesével számolta a csempéket… A közvélemény megszokta, hogy Katinka egyenlő sok szám meg sok arany, ez azért egy világbajnokság. 200 nemzet van, szoros küzdelem, mindenki ellene készül. Ha verseny közben úgy érzi, akkor nemcsak jogi lehetősége van a változtatásra, hanem erkölcsi alapja is. Azt kértem Katinkától és Shane-től, hogy a létező legtöbb aranyat nyerjék a magyar csapat számára, második szempontként pedig a várható érem legyen a meghatározó, ami emellett belefér, vállalja, ami nem, azt ne.

– Öt váltóban is szerepelhet akár az Iron Lady.

– Igen.

– Melyiket vállalta?

– Amelyik döntőbe kerül, mindegyiket.

– Ez igazán remek hír! Megbeszélte vele azt is, hogy ön jelentheti be a hat számát a nevezés lezárultakor? Csak mert ez történt múlt szerdán, mikor pár órával korábban Hosszú Katinka egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy hamarosan ő hozza nyilvánosságra, miben indul a világbajnokságon.

– Leadta a hat számot. Azt vártam el, hogy azokat mondja, amelyekben indulhat. Hogy mind a hatban fog-e indulni, azt a világbajnokságon meglátjuk. Kihangsúlyoznám, hogy a legutolsó napon van a 400 vegyes, amelyen világcsúcstartó, olimpiai bajnok. Ez sok mindent átírhat. Cseh László is sok éve nem vállalja már ezt a számot, ahogy Michael Phelps sem, a 400 vegyes egy pusztító szám, 99 százalékig biztos vagyok benne, hogy ebbe Katinka bele fog állni, és ami az ehhez vezető úton belefér, azt csinálni fogja.

– Az új profi sportolói szövetség, a GAPS, amit Hosszú Katinka alapított, mekkora zajt csap a többi versenyző között? Mennyire viszi el a figyelmüket?

– A GAPS-szel kapcsolatban én nem sok konfliktusról tudok. Minden, ami az ügyben konfliktusnak látszik, azt a GAPS-től külön kell kezelni. Maga a GAPS pedig egy történelmi kihívás. A kezdeményezéshez huszonnégy órán belül a világ minden tájáról 15 olimpiai bajnok csatlakozott, erre azt kell mondanom, hogy már igény volt rá. Nagyszerű kezdeményezésnek tartom, kívánom, hogy menjen sikerre.

– A Duna Aréna, láttuk, óriási, a versenyzők is egymás után beszélnek róla, hogy fejbe vágja őket. Felkészültek a csapat tagjai az ezzel járó pszichikai nyomásra?

– Minek? Hogyha bemegy oda valaki, tátva marad a szája, az a hangulat…

– …blokkoló is lehet.

– Nem, nem lesz blokkoló. Volt itt Magyarországon már több világverseny, nem láttam olyat, akit ez blokkolt volna.

(Az interjú a Magyar Nemzet nyomtatott változatában megjelent cikk bővebb változata.)