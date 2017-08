Sós Csaba: Működésképtelen az úszószövetség

A Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnökét, Sós Csabát keddi véleménye megváltoztatására kényszerítették a körülmények. Akkor ugyanis a sikeres világbajnokságot értékelő sajtótájékoztatón, Bienerth Gusztáv oldalán arról számolt be, az elnökség a vb után egy nappal egyhangú támogatásáról biztosította Bienerth elnököt. Erre akkor azért volt szükség, mert szárnyra keltek olyan hírek, hogy kilátásba helyezte lemondását az elnökség – akkor még csak – négy tagja és az ellenőrző testület vezetése, ami rendkívüli úszóközgyűlést von maga után.

Miután Törös Károlyt felhívtuk csütörtökön amiatt, mert az ellenőrző testület tagjai után hat elnökségi tag is lemondott, köztük Törös, Sós Csabát is elértük azzal a kérdéssel, hogyan viszonyuljunk ahhoz a véleményéhez, miszerint az elnökség egységesen áll Bienerth mellett.

– Azóta történtek események, valóban lemondott az ellenőrző testület vezetése, az elnökség többsége pedig kinyilvánított egy új szándékot. Ez most a helyzet.

Azzal kapcsolatban, hogy az egész elnökség fel fog-e most állni, azt mondta: – Egyszerűbben fogalmaznék, jelen pillanatban működésképtelen a Magyar Úszó Szövetség. Jön most egy tabula rasa, a rendkívüli közgyűlésen pedig meggyőződésem, hogy tisztújításra is sor kerül, újra lesznek osztva a lapok.

Sós vállalna majd tisztséget, de most hátralép

Hogy a „kártyázásra” ő is asztalhoz ül-e, azt mondta, az alapján, amit a hat lemondott elnökségi tag közleménye tartalmaz, vagyis hogy benne tényleg megbíznak, szívesen folytatná munkáját a szövetség vezetésében. Azt, hogy ki lenne megfelelő elnök a jelen helyzetben, nem mondta meg, bár jelöltje több is volna, de a jelölésig zajló folyamatban nem kíván részt venni, Gyárfás Tamás lemondása mellett sem tört lándzsát annak idején, mert neki kevés az, hogy „ki ne legyen”.

Sós Csabától arra is kíváncsiak voltunk, hogy szerinte ki mozgatja a szálakat a Bienerth Gusztáv elleni küzdelemben, de sokat sejtetően csak annyit mondott: „két erős ember küzdelme van a háttérben”, igaz, ez nem terjed ki a hat elnökségi tag lemondására, „ahhoz már kevés volna a háttérmunka”.