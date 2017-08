Széles Sándorért is úszik a masters-vb-n

Senki ne csodálkozzon, ha ezen a héten Budapest nevezetességeinél meglepően sok narancssárga szalagos akkreditációs kártyával a nyakában nézelődő turistát lát! A nevezési listák szerint ugyanis 6125-en érkeztek hazánkba a masters-vb medencés úszóeseményeire, sokan szeretteikkel együtt, összekötve a nyaralást a versenyzéssel. Pedig akadnak, akik csak egy futamban érdekeltek, akár mindössze ötven méteren keresztül, hiszen a szenior úszók vetélkedésében csupán időfutamokat rendeznek, s az összesített eredmény rangsorol.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Igaz, volt, aki előre tudta, hogy nyerni fog: a 96 éves Bánki Horváth Béla kedden egyedüliként rajtolt 200 méter háton a 95–99 évesek között – részvétele példaértékű. De a 396 magyar között ott van a például a Cseh Lászlónál fiatalabb, botránykönyve miatt elhíresült Szepesi Nikolett is, aki 29 évesen ugyanúgy bronzérmet nyert kedden 200 háton, mint a 2008-as Eb-n (most 2:29,04-et, akkor 2:09,90-et úszott).

Tegnapi ottjártunkkor egy 48 éves magyarra, Kalaus Valterre összpontosítottunk, aki valamennyi számában dobogós szeretne lenni, s eddig nagyon jól áll. Balatonfüreden a 3000 méteres nyílt vízi távon második lett, ahogy a Duna Aréna medencéjében 800 gyorson is, a 100 gyorsot pedig világcsúccsal nyerte meg korosztályában. Tegnap 200-on rajtolt, s ismét győzött, csaknem két másodperccel volt jobb egy norvégnál. Elmondása szerint „fullos a program”, vasárnapig két váltóban és 400 gyorson indul még. Az ifjúsági Európa-bajnok, 1988-ban 400 gyorson olimpiai tizedik helyezett szeptember óta úszik a szeniorok között, a közeget családias hangulatúnak írja le, ugyanakkor jelzi: a medencében nincs barátság.

Az edző-tanítványon túlmenő viszony fűzte ellenben a május végén elhunyt Széles Sándorhoz, állítása szerint érte is úszik, ami pluszmotivációt ad. – Az aranyérmek neki is szólnak, neki is része van a sikerben – mondja Kalaus Valter, aki az utolsó tanítványa volt a mesteredzőnek. Széles még akkor is küldte neki SMS-ben a napi penzumot, amikor tavasszal az Iron Aquatics színeiben úszó tanítvány edzőjét elküldték a Duna Arénából. Kalaus ezt így idézi fel: – Márciusig edzettem itt, amikor úgymond ki lettünk tiltva ebből az uszodából. Ekkor tértem vissza régi klubomhoz, a Honvédhoz. De nem neheztelek már Hosszú Katinkáékra.

Vélemény Bucsy Levente A halálraítélt Félő, de Széles Sándornak talán már nem is juthatott olyan feladat, amely életben tartotta volna.

A szervezők a temérdek futam lebonyolításához a Duna Aréna versenymedencéjén kívül nemcsak hogy az edzőmedencét használják, szerepet kapnak a Hajós uszoda pályái is, ráadásul olyannyira pörgetik a programot, hogy a célba érkezések után a versenyzők a falnál maradnak, s a fejük fölött ugranak be a következő futam szereplői. Ugyanakkor sűrűn előfordul, hogy valaki fél vagy egy perccel a többiek után ér célba – igaz, ő kapja a legnagyobb tapsot az egy-kétszáz fős közönségtől.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.17.