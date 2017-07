Több ez, mint a riói arany – világbajnok Hosszú Katinka

2013 és 2015 után 2017-ben is megnyerte a 200 m női vegyest az Iron Lady. Két nap, két érem az uszodából.

A 4x100-as férfiváltó vasárnapi vb-bronza némi képzavarral élve bearanyozta az előző esténket, és mivel szaván fogjuk Sós Csaba úszókapitányt, ma is vártuk az érmet a magyar csapattól a vizes vb medencés úszóversenyeinek második napján. Először a magyarok közül a tegnapi váltóhős Kozma Dominik úszott 200 gyorson, a középdöntőből a döntőbe igyekezett küzdeni magát, ezt követően jött Hosszú Katinka és a 200 vegyes döntője, amit, hogy megnyerjen (akár világcsúccsal is), eldobta a programba „bezavaró” 100 hátat, amelyen egyébként 2. legjobb idővel jutott délelőtt középdöntőbe.

„Nincs tökéletes futam!” – felelte vasárnap este egy újságíró kérdésére a 200 vegyes középfutama után Hosszú Katinka, amelyet kényelmes úszással csak egy másodperccel saját világcsúcsán kívül teljesített. Mögötte szinte közel s távol szinte senki… Az első vb-napról közzétett videójában öröm volt visszatükröződve látni, amit vasárnapi tudósításunkban magunk is írtunk: a medencébe az Iron Lady ugrott be, onnan ki viszont már Hosszú Katinka mászott, teljesen szétolvadva, valóságosan könnyeivel küszködve. „Ahogy délelőtt kisétáltunk a medencetérbe, az egészen elképesztő volt. Délutánra már készültem. De amikor kiszálltam a medencéből… hát köszönöm nektek! Majdnem elsírtam magam. Pályafutásom legszebb pillanata volt kiszállni a medencéből. Remélem, sikerül mindenkit büszkévé tennem az úszásommal”, harangozta be színfalak mögötti életét bemutató videójában a háromszoros olimpiai bajnok úszó, aki akkor is 8 órát tölt a Duna Arénában egy nap, ha épp csak egyet úszik, a rajongók pedig alig akarják hazaengedni a Népfürdő utca sarkán megpillantott Iron Lady-járgányt. Haza, persze! Hosszú Katinka egyébként a válogatott többi tagjával együtt lakik egy, a Duna Arénához közeli szállodában.

Katinka korábban többször utalt rá, hogy olyan neki a budapesti világbajnokság, mintha egy olimpia utáni olimpia lenne megint. Való igaz, világverseny az is, ez is, csakhogy a két program között óriási különbség van, emiatt pedig más és más számok a hangsúlyosak számára. Az „rendben van”, hogy a 200 és a 400 vegyest vállalja, toronymagasan egyeduralkodója a két versenyszámnak, de ezek mellett másra marad erő az ötkarikás játékokon, mint ilyenkor. Kazanyban 2015-ben a világbajnokságon a vegyesek aranyai mellé egy 200 háton szerzett bronz jutott neki. Most ezen akkor javíthat, ha 200 pillangón és gyorson sem lép vissza (100 háton már megtette), illetve valamelyik váltónk, amiben érdekelt, döntőt úszik és az első három között végez. Hogy az olimpiai teljesítményt (3 arany, 1 ezüst) esetleg nem éri el, azért senki ne nehezteljen rá, a 200 és a 400 vegyest világcsúccsal akarta nyerni (úszóknál teljesen normális, hogy nem éremre mennek, hanem egyéni csúcsra), ennek pedig alárendel mindent, emiatt történik, hogy egy-egy kevésbé fontos számtól visszalép. Más kérdés, hogy azokban a számokban, amelyekben elüt másokat az indulás lehetőségétől (200 pillangó, 200 gyors), valójában esélyes volt-e, hogy nem lép vissza. A 100 hát esetében nem károsított meg senkit, csak azokat, akik nem értik a visszalépés mozgatórugóit.

Nos, továbbra sem volt telt ház a Duna Arénában, mintegy 1500 szék lehet üres, főként az alsóbb lelátórészeken.

Sokak számára nem elhanyagolható különbség azért a vb és az olimpia közt, hogy az ötkarikás aranyért járó, tízmilliós nagyságrendű jutalom helyett a vb-n (nagyon idézőjelben) csak 2,5 milla jár a bajnoknak. A Napi.hu összeállításából az is kiderül, hogy a tegnap esti bronzos váltónk fejenként 750 ezer forinttal lett gazdagabb, az aranyért 2 milliót kaptak volna fejenként. (Ha majd egy csapatunk lesz aranyérmes, 1,5 milliót kap. Esetünkben a vízilabdáról van szó.) A különbségtételt az indokolja, hogy vizes vb kétévente van, míg a lényegesen nagyobb presztízsű olimpiát négyévente rendezik csak.

Hosszú Katinka, hogy közeledjünk a lényeghez, 200 vegyesen domináns – erre nincsenek is szavak. Világcsúcstartó, olimpiai és világbajnok, világranglista-vezető. Amikor karácsonykor beszélgethettünk vele, elmondta, azokban a számokban, ahol vetélytárs nélkül versenyez, egy képzeletbeli úszót kerget, amely 2 perc 6 másodpercen belüli időt tud 200 vegyesen, vagy akár ennél is jobbat. Az ő világcsúcsa jelenleg: 2:06,12, ez az idő van feltetoválva edző-férjére, Shane Tusupra is.

A tetoválás a versenyen sem forgott veszélyben, csak 50 méterig, Katinka ugyanis egy „kényelmes” 2:07,00-val nyert világbajnoki címet, zsinórban a harmadikat a számban. Az éremátadáskor pedig megint Hosszú Katinkát láttuk, és nem az Iron Ladyt.

– Sokkal többet jelent nekem ez az aranyérem, mint a riói olimpiai bajnoki cím – nyilatkozott a medenceparton pityeregve a bajnok, majd sietett el a kötelező doppingvizsgálatra.

A nap másik hőse az MTK úszója, Kozma Dominik volt, aki nemrég óriási súlyfeleslegtől szabadult meg, hogy válogatott úszó lehessen, és elveszítette az edzőjét, a szexképbotrányba keveredett Tóth Ramónt. Futamában 3. helyen zárt, 7.-ként került a keddi döntőbe, majdnem egy másodpercet javítva egyéni csúcsán.

Egyebek: a 100 méteres férfi mellúszást a brit Adam Peaty nyerte 2013 és 2015 után harmadszor is, világbajnoki csúccsal – ebben a számban Gyurta Dániel a magyar medencés úszóválogatott eddigi legrosszabb helyezését produkálva 26. lett –, 100 m pillangón a svéd Sarah Sjöström „lőtt” Peatyhez és Katinkához hasonlóan vb-rekorddal mesterhármast, itt Szilágyi Liliána 11 századdal maradt le a döntőről korábban. 50 m pillangón meglepetésre a brit Benjamin Proud nyert, Cseh László vb-bronzérmesként (2015) 11. helyen végzett.

Amint vasárnap Csehék időmérésével, úgy hétfőn a 100 m férfi hát rajtgépével is gondok voltak. Egy kicsit a médiaközpont is beázott reggel, de sebaj – a Duna Aréna gyermekbetegségei élesben is jelentkeztek.

Kedden az Iron Lady 200 m gyorson indul, jön Kenderesi „Sajtburesz” Tamás és Cseh László 200 m pillangón, és 1500 gyorson Kapás Boglárka megszerezheti a magyar csapat harmadik érmét, Késely Ajna kíséretében. De Kozma Dominik is megpróbálja ugyanezt 200 gyorson.