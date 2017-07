Történelmi ezüstérem, keserű hamburger a Duna Arénában

Tudtuk, hogy képes rá, ki is jelentette, nincs más célja, mint megúszni Cseh László 1:52,70-es Európa-csúcsát. Elhittük neki. Három akadály állt Kenderesi Tamás útjában: egy japán duó (Szeto és Szakai), a dél-afrikai legenda Chad Le Clos és maga a csúcstartó, a pályafutása eddigi mind a hét felnőtt világbajnokságán érmet szerzett Cseh László.

A két magyar a döntőbe Szeto mögött a 2. és a 3. helyen került be, így bízhattunk abban is, hogy két magyar érmes is lesz a vb legfontosabb „magyaros” futamában, egyikük pedig aranyra is esélyes volt. Aztán ahogy elkezdődött a verseny, Kenderesi valahogy „túl elöl” haladt, és „nem jött” az utolsó ötvenen az a hajrá, amire a világon jelenleg csak ő képes. Az előtte tornyosuló akadályok közül tehát elbotlott Szetóban, de elbukott Csehben és elbukott Chad Le Closban – a dél-afrikai nyerte az aranyat, Cseh zsinórban a 8. vb-jén is érmet nyert (most vb-címvédőként ezüstöt), Szeto mögött Kenderesinek meg kellett elégednie a 4. hellyel.

– Csalódott vagyok, nem ilyen időre és nem ilyen helyezésre számítottam. Sokkal többet éreztem magamban pár héttel ezelőtt. Kiúsztam magam, csak ezzel lehetek elégedett. Nem tudom, hogy kezdtem, hogy fejeztem be, de az utolsó 50 méteren próbáltam, hogy ne kaparjak, megmaradjon a technikám. Fel kell dolgoznom a történteket, ez van – értékelt a vegyes zónában barátnője, a szintén úszó Sebestyén Dalma nyakába boruló Kenderesi Tamás.

Lapunknak Kenderesi elmondta még, hogy keserű lett a tegnap este említett „Hungarian Hamburger”, de húsz éves, ami vigasznak azért megteszi.

Cseh László nála sokkal boldogabban nyilatkozott: – Nagyon nagy meccs volt, nem tudtam tapadni Chad Le Clos-ra, éreztem is, hogy nem úszta ki magát tegnap. Második lettem, nem vagyok csalódott. Tudtam, hogy ha valaki megverhet, az csak ő lehet. Egész évben óriási kérdőjel volt, hogy le tudom-e úszni a 200 métert, sok ember munkája van abban, hogy itt lehettem.

Lapunknak nyilatkozva elmondta, nyerni jött, és nem tudja, hol ment el a győzelem, mert bár nem úszta ki magát, a csúcssebességét elérte.

Noha azt reméltük, a kedden elmaradt érmet szerdán szállítja „a másik magyar”, ez most nem jött össze, és Kapás 1500 gyorson, valamint Kenderesi 200 pillangón elért 4. helye után már igazándiból kettővel vagyunk a szakma – és nem is csak a közvélemény – elvárása mögött.

Számhalmozónk, Hosszú Katinka kettőt is úszott, először egy 200 gyors döntőt, ahol erős kezdés után visszaesett, hetedik helyével nem volt boldog, igaz, ez számára csak „kirándulás” volt.

– Nem kifogásként, de bezavart, hogy le kellett jönni a rajtkőről. Federica Pellegrininek megvolt a tapasztalata, hogy nyerjen. Holnap a 200 pillangón egy szoros döntőre számítok, örülök annak is, hogy két magyar van a döntőben – értékelt. Igen, jól olvasták, nem Katie Ledecky nyert a 4-es pályáról, neki meg kellett elégednie az ezüsttel, holtversenyben az ausztrál McKeonnal.

Másik úszásán Szilágyi Liliánával együtt úszott a 200 pillangó középdöntőjében, ők ketten a 6. és 7. legjobb idővel tovább is kerültek a döntőbe.

Szilágyi lapunk kérdésére úgy fogalmazott, azzal kell elégedettnek lennie, hogy döntőbe jutott, célja ott is a legjobb helyezés lesz, de meglátja, hogy amit tud, hányadik helyig viszi őt.