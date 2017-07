Tréfarépától Hungarian Hamburgerig – mókás kedvű magyar sztárok

Nem volt felhőtlen a boldogság a keddi úszónapon, de este, túl a nehezén azért viszonylag bőbeszédűen értékeltek a magyar sportolók a vegyes zónában, lapunk sem maradt ki a „jóból”, a médialelátó Magyar Nemzetnek fenntartott ülőhelye és a nyilatkozattételre kijelölt hely közötti távolságot már sikerült 60 másodpercre szorítanunk, a zöld pólós önkéntesek drukkolása közepette.

Szóval jöjjenek az értékelések, megszólalási sorrendben!

Késely Ajna – 1500 m gyors, döntő, 8. hely

(A Kőbánya 15 éves úszója élete első felnőtt világversenyén úszta ezt a távot.)

– Sajnálom, ha bárkinek csalódást okoztam, a 400 elődöntője és döntője rengeteget kivett belőlem, nem beszélve az 1500 méter előfutamáról. Folyamatosan néztem a többi pályát, hogy mi történik, de két és fél hét felkészüléssel, az ifjúsági Európa-bajnokság és az ifjúsági világbajnokság között ennyi telik, kevés volt ahhoz, hogy még jobb legyek. Remélem, a 4x200 méteres gyorsváltóban jobban fogok menni, a rövidebb távok, úgy érzem, jobban fekszenek nekem. A közönséget most is hallottam, de csak magamra koncentráltam, ez volt a cél. A világbajnokságon még hátravan nekem a 800 m gyors, meglátjuk, mi jön ki belőle.

Kapás Boglárka – 1500 m gyors, döntő, 4. hely

(A világranglista 4. legjobb idejével, vb-bronzérmesként állt rajtkőre az UTE 24 éves úszója.)

– Lehet, az volt a baj, hogy túl gyorsan kezdtem, de még így is nagyon visszafogtam magam. A legjobbammal második lettem volna, és ez egy kicsit bosszant. A baj az, hogy nem tudok erősebben menni. Vár rám még egy 800 méter, remélem, tovább javulok, mert már túl vagyok azon az állapoton, amilyenben 400 méteren voltam. A szurkolás az első nap még negatívan érintett, ma már úgy jöttem ki a szobámból, hogy úszni akarok. Katie Ledeckyt az utolsó százon láttam szembejönni, gondoltam, én is megfordulok… Azért ez a negyedik hely sem rossz!

Hosszú Katinka – 200 m gyors, középdöntő, 5. legjobb idő, 2. hely a futamban

(Háromszoros olimpiai bajnok, sokszoros világ- és Európa-bajnok)

– Nos, mi is történt? 200 méter gyorsot úsztam… ja, tréfarépát reggeliztem! Nagyon lassan kezdődött az egész, Shane mutatta is a második ötvenen, hogy lassú lesz ez. Most, hogy bent vagyok a döntőben, ez a lényeg, és ez az idei legjobb időeredményem ebben a számban. Nagyszerű lenne, ha dobogóra állhatnék, de lehet, megelégszem az egyéni csúccsal is. Holnap még a 200 pillangó is elkezdődik, azon is szeretnék döntőbe kerülni. Felszabadultságot érzek, tudom most már igazán élvezni a közönség szeretetét. Ha egyszer vége lesz a budapesti világbajnokságnak, vissza fogom sírni. Ledecky nagyon gyors, nem valószínű, hogy meg lehet fogni.

Cseh László – 200 méter pillangó, középdöntő, 2. legjobb idő, 1. hely a futamban

(A szám világbajnoka)

– Chad Le Clos erősen kezdett, próbáltam tartani vele a tempót, az utolsó 50-re nagyon elfáradtam. Holnap azért jobb kell ennél. Ezzel a dobogóval nem lennék feltétlenül elégedett, még küzdeni fogok.

Kenderesi Tamás – 200 méter pillangó, középdöntő, 3. legjobb idő, 2. hely a futamban

(A szám olimpiai bronzérmese)

– Egy 1:55-ön belüli úszás természetesen fárasztó. De ezt terveztem. Van még bennem ezek után is, az első százon „utaztam”, persze azért nem pihentem. A döntőben majd meglátjuk, mi lesz, a győztes 1:54-en belüli időt fog úszni, én pedig képes vagyok erre. Chad Le Clost idén mindig megvertem, a legveszélyesebb az egyik japán lesz, Chad és Laci, de én is ott leszek. A belső pályákon a magyarok úsznak, köztük pedig egy japán, ez lesz a Hungarian Hamburger.