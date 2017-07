Úszó-vb: várakozáson felüli magyar kezdés

Várakozáson felüli kezdéssel nyitott magyar szempontból a vizes vb legnagyobb érdeklődéssel várt programfolyama, a medencés úszóverseny. Persze az úszás szerelmeseit nem sikerült rávenni, hogy időben induljanak a Duna Arénába, fél 9-kor, tehát az ajánlott érkezési időben még csak lézengés volt a csodás úszókomplexum körül, a sorok háromnegyedre váltak tömötté.

Ennek megfelelően sokan lemaradtak a program nyitányáról a 100 méteres női pillangóúszásról, amelyben Szilágyi Liliána volt érdekelt. A 200-as specialista Lilu bár 29. a világranglistán, némi meglepetésre futamharmadikként, összesítésben 10. helyen továbbverekedte magát a délutáni középdöntős programba! Teljesítményét a tőle szokásos kacérsággal értékelte:

– Örülök az úszásomnak, ez volt az az idő, ami körül úszni akartam. Este életem legjobbját szeretném megúszni, meglátjuk, mire lesz elég. A hazai medence? Vááááh!!! Nagyon jó, átjött a hangulat már reggel is, úgyhogy el sem merem képzelni, mi lesz itt este – mondta a korábban ifjúsági olimpiai bajnok úszónő.

A jelen tehetsége a bajai Kalmár Ákos, aki 400 gyorson próbálkozhatott, miután Bernek Péter a 200-ért lemondott a számról. A három hete Izraelben Európa-bajnoki címet szerző srác nem vallott szégyent, 22. helyénél még sokkal jobbat is elér majd a mezőny 3. legfiatalabb versenyzője!

– Jól éreztem magam. Elég korán volt, ezért nem tudtam megúszni az egyéni legjobbamat – reagált nem túl jó időeredményére először Kalmár. A közönség kitett magáért, hallottam, ahogy szurkolnak, előtte, utána, közben, remek volt! Tapasztalatnak jó volt, remélem, később jobban tudok érvényesülni – konstatálta Kalmár, akit nagyon megtapsolt az aréna népe.

Hosszú Katinka erődemonstrációja

Az üdvrivalgás persze már Hosszú Katinkának is szólt, akit gyorsan bekonferáltak, mert jöttek is a 200 m női vegyes előfutamai – vele és Jakabos Zsuzsannával. Katka az utolsó futamban tartott erődemonstrációt (másodpercekkel vert mindenkit), Zsu futamában a 4. lett, de mindketten úszhatnak délután is, az Iron Lady a 4-es pályán, Jakabos a 11. helyen próbál még hármat javítani, hogy döntőzhessen, nem lesz egyszerű.

Cseh: rendben

Nem volt megállás, máris jött az 50 méteres férfi pillangó 9 előfutama, ahol Cseh László egy gyatra rajt után 3.-ként csapott falra, összesítésben pedig a 8. helyen jutott a középdöntőbe. Kazanyban érmes volt a számban, úgyhogy ebből még bármi lehet!

– Fantasztikus volt ekkora uszodában ennyi ember előtt versenyezni! Fejben azért készültem is erre… Nagyon jó volt ez így reggel, de délután még sokkal inkább rendben lesz, nem érzem, hogy annyira kiúsztam volna magam – vetítette előre a biztató folytatást a zsinórban 8. világbajnokságán érmet remélő halásztelki úszó.

Két magyar 400 gyorson

A 400 női gyorsról korábban azt írtuk, két döntősünk is lehet, pedig nem is a legjobbak úsznak. Ez így is lett, hiszen Kapás Boglárka mellett, Hosszú Katinka korábbi visszalépése után a 18 év alatti úszók királynője, Késely Ajna is lehetőséget kapott, és ezt mindketten meg is ragadták! Kapás és Késely futamában egyaránt 3. lett, előbbi 5., utóbbi 8. helyen ment a döntőbe, ami sokkal jobb a várakozásoknál!

– Háromszáz méterig úgy éreztem, hogy nem fáj semmi, de az utolsó 100-on jött a nagyhalál. Döntőként kezeltem ezt az úszást, mégis remélem, délután sokkal-sokkal jobb leszek – értékelt felszabadultan Késely, aki így 15 évesen úszhat egy futamban Kapással és Katie Ledeckyvel, világbajnoki döntőn.

Gyurta Dániel...

A 100 m férfi melltől sokan féltek, no nem attól, hogy bárkinek baja lesz, de Gyurta Dániel az edző- és stílusváltás után esélyes volt arra, hogy valamilyen hozzá méltatlan helyen végez. Úszásán meg is látszott a teljes technikai megújulás, hosszan siklott és gyorsan húzott, keveset volt a levegőben a feje. Futamában erős kezdés után sajnos nagyon visszaesett és 8.-ként ért falhoz, összesítésben pedig 26.-ként zárt, egy másodpercre volt a középdöntőt érő időtől – ismert, az olimpián még 16. volt holtversenyben. Gyurta ettől még bizakodásának adott hangot, elmondása szerint jó erőben érzi magát.

Gyurta Dániel a férfi 100 méteres mellúszás előfutamában a 17. vizes világbajnokságon a Duna Arénában 2017. július 23-án Magyar Nemzet

Váltók

A napot a 4x100-as gyorsváltók zárták: a hölgyek még Hosszú Katinka nélkül vágtak neki, és bár 4.-ként végeztek az erősebbik futamban, 61 századdal lemaradtak arról (Hosszúnak így nem kell úsznia a döntőben), és a 9. helyen zártak.

– Úszhattunk volna mindannyian egy picit gyorsabban, és akkor bent vagyunk a döntőben, de hát ez van – vette tudomásul az eredményt Verrasztó Evelyn.

A férfiak azonban a Duna Aréna népének legnagyobb elégedettségére végig a 2.-3. helyen úsztak, és összesítésben 5.-ként jutott vb-döntőbe a Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd négyes.

A délutáni program fél 6-kor kezdődik, tartsanak velünk akkor is!