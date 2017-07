Vámos: Ha így játszunk, 3-4 góllal jobbak vagyunk a görögöknél

– Örülök neki, hogy nem az oroszok ellen, hanem a negyeddöntőre készültünk, tehát nem azt néztük, ki az ellenfél. Ennek megfelelően kezdtünk, a végén picit megtehettük talán, hogy kiengedünk. Talán bennünk volt az olimpia keserű tapasztalata, vagyis, hogy nem lehet álmosan belemenni egy ilyen meccsbe – utalt Decker Ádám a oroszok elleni férfi vízilabda negyeddöntő után a Rióban Montenegró ellen elbukott negyeddöntőre. A bekk úgy vélte, nagy erőbedobásra késztették őket az oroszok, a végére úgy érezte, majd meghal. – Azt éreztem, hogy félidőben feladták. A görögök? Találkoztunk már velük a Szamarcidisz Kupán (döntetlen lett a vége, a szerk.). A mumusaik vagyunk, az elmúlt években több bronzmeccset is nyertünk ellenük.

A négygólos Hosnyánszky Norbert nem meglepő módon 6-1-nél úgy látta, eldőlt a mérkőzés. – Nem a legfontosabb, de egy fontos állomás volt a vébén. A görög meccs más lesz azért, majd kiderül, hogy lehet-e még enél is jobban játszani – zárta rövidre.

Varga Dénes, a csapat kapitánya úgy vélte, nem véletlenül tudtak elmenni hat-nullra az elején, jó hozzáállással mentek neki az oroszoknak. – A formaidőzítés szempontjából ez egy jó nap volt. Arra számítottam, hogy színvonalasabb vízilabdát fognak játszani, de ha így lett volna, akkor is nyernünk kellett volna 3-4 góllal.

Az elődöntőben ránk váró görögökre rátérve Varga elmondta, olyan csapat, mely támadásban és védekezésben is megpróbálja lelassítani, széttörni az ellenfél játékát. Ennek a magyar csapat nem fog felülni, ezt ígérte a cséká.

Gór-Nagy Miklós, Decker Ádám védőtársa úgy gondolta, az eleje nagyon nehéz lesz a negyeddöntőnek, mert iszonyú erős fizikumúak az oroszok. Ahogy az elején játszott a magyar válogatott, az megmutatta az erőnket. – Ez egy ilyen szakma, azért most már hozzászoktam ehhez – reagált arra, hogy három kiállítása után kiszórták a bírók végleg.

– Ha azt mondják, hogy 14-5-re nyerünk, aláírom előre, de 5-7 góllal így is, úgy is jobbak vagyunk ennél az orosz csapatnál – vélekedett a vegyes zónában az újra gólokat szóró Vámos Márton. A balkezes lövő aláhúzta, hogy ennek a meccsnek vége, most már csak a görögökre kell koncentrálni.

– Ha így játszunk, akkor két-három góllal jobbak vagyunk a görög válogatottnál. Úgy fogunk nekiállni, mint ennek a meccsnek

– zárta.

– Vagy elfáradtak, mire a negyeddöntőbe értek, vagy megzavarodtak ettől a közönségtől, mely fogadta itt őket – próbált magyarázatot találni az orosz összeomlásra Märcz Tamás. A szövetségi kapitány dicsérte a magyar bekkeket, akik kikapcsolták az ellenfél centereit, és az egész magyar védelem teljesítményét. – Mindenki nagyon magas szinten tette a dolgát. Hogy esett a három nap szünet? Át tudtuk hidalni edzésekkel és egyéb foglalkozásokkal, ez látszott az eredményen. Ez a mai játék az oroszok ellen volt jó, a görögök ellen majd egy olyan kell, ami arra a meccsre tökéletes. A ritmust mi szeretnénk diktálni. A görög nagyon jó csapat, bírják a tempót, megérdemlik abszolút, hogy bejutottak a legjobb négybe. Szeretem ahogy játszanak, de még jobban tetszik, ahogy a mieink játszanak – fogalmazott búcsúzóul a tréner.