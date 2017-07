Vámos Márton: Egy vb-döntőben nem fér bele a pillanatnyi puhaság

– Märcz Tamás reálisnak látja a második helyünket, miközben a legerősebb csapatok közül az olaszokkal döntetlent játszottunk, a horvátoktól pedig kikaptunk. Egyetért vele?

– Abszolút reális. Abban látok talán újdonságot, hogy a horvátok most nagyon jól játszottak, miközben alapvetően a szerbek emelkednek ki látványosan a mezőnyből. Az ő helyezésükben lehetett volna csere, de úgy érzem, hogy a mi ezüstérmünk valószerű. A kialakult sorrend is mutatja egyébként, hogy legelöl két-három csapat nagyon együtt van – én ide számítom még az olaszokat is –, de úgy gondolom, összesen nyolc csapat is van, amely egy-egy meccsen képes megverni a másikat a legjobbak között.

– A szerbek talán a torna legjobb meccsén kaptak ki a horvátoktól – egyenes kieséses mérkőzésen hosszú idő után először. Hogy látja, a vízben és a parton is rendkívül összetartó szerb játékosokat most jobban ki lehet zökkenteni, mint korábban?

– A horvát csapatban is vannak baráti kapcsolatok, nekem is van olyan barátom a keretben, akivel gyerekkorunk óta ismerjük egymást, ezen a téren nincsenek előnyben a szerbek. Az, hogy az elődöntőben Horvátország győzött, mutatja, hogy egy mérkőzésen a világ legjobb csapata is verhető. Ahogy ezt a Bajnokok Ligája-elődöntőben a Jug Dubrovnik is megmutatta a Pro Recco ellen. Hogy ez tendencia lesz-e, ezt nem tudom megmondani. Az ezüstéremmel a nyakunkban mi nagyobb önbizalommal szállhatunk vízbe bárki ellen mostantól.

– A tapasztaltabb játékosok közül nem tudni, ki folytatja a válogatottban: Hosnyánszky Norbert korábban a befejezésről beszélt, Varga Dénesnél nem tudni biztosat, de Gór-Nagy Miklós is 34 éves, Decker Ádám pedig 33. A fiatalabb generációból lát olyat most, akik érkezhetnek adott esetben a helyükre?

– Ez attól is függ, hogyan döntenek a felsoroltak, Dumi (Varga Dénes, a szerk.) azt mondta, jövő nyáron pihenni szeretne. Nyilván követem az utánpótlás-találkozókat, de név szerint nem szeretnék senkit kiemelni…

– ...pedig épp kérni akartam rá.

– Nem szeretnék, mert még a végén elbízza magát az illető (nevet). A juniorokat és az ifiket felügyelő Horkai György és Horváth János nagyszerű munkát végez, ahogy a többi utánpótlásedző is. Az alapanyag rendelkezésre áll, csiszolni kell csak őket, és biztos, hogy fel tudnak nőni a feladathoz. Tokióban már biztosan ott lesz egy-két olyan új ember, aki most még nem került a keretbe.

Vámos Márton a férfi vízilabdatorna negyeddöntőjében játszott Magyarország–Oroszország mérkőzésen Fotó: Czagány Balázs / MTI

– A női válogatottnál Csernus Imre dolgozik sportpszichológusként, önöknél Kenyeres Imre. Mire jutott az elveszített döntő után?

– Ő inkább coach-ként dolgozott velünk. Nem pszichológiai gyakorlatokat, hanem előadásokat tartott nekünk.

– Miről?

– Például a megfelelő összpontosítási képességről vagy arról, hogy mi az, amit nekünk, játékosoknak egy ilyen világeseményen be kell engedni az agyunkba, és mi az, amit nem. Nagyon hasznos tanácsokkal látott el bennünket.

– Például?

– Például hogy ne olvassunk kommenteket. A szurkolók által közvetített pozitív energiát pedig úgy használjuk fel, hogy az előnyünkre váljon, ne gátoljon bennünket. Úgy látom, ez sikerült is: a szurkolók szeretete több gólt „dobatott” velünk, és Nagy Viktorral is „védetett” pár lövést.

– Azért kérdezem, mert a horvátok elleni szörnyű kezdésnél például ön, vagy Decker Ádám is követett el olyan védekezési hibát, amit korábban nem lehetett látni a vb-n. Ezek elkerülésében nagy szerepe lehet a tökéletes mentális állapotnak.

– Egyszerűen pillanatnyi puhaságról beszélhetünk az elején bekapott góloknál. Nálam is, amikor elengedtem Sandro Suknót, vagy Ádiéknál, amikor volt egy elváltás. Ezek nem férnek bele egy világbajnoki döntőben. De az első negyed után megbeszéltük, hogy akkor elkezdődött a meccs, összeállt a védekezés, Viktor remekelt a kapuban. De két szerencsétlen, megpattanó gól megpecsételte a sorsunkat. Nincs értelme persze arról beszélni, mi lett volna, ha…

– A legjobbak közötti meccseket évek óta az emberelőnyös támadás, emberhátrányos védekezés hatékonysága dönti el. A döntőben fórban jobbak voltak a horvátok. Ebben miképp tudnánk javulni?

– Abban látom a fejlődési lehetőséget, ha kicsit dinamikusabban tudnánk járatni a labdát emberfölényben, illetve abban, ha a színlelt lövéseket, vagyis a lóbákat jobban el tudjuk hitetni az ellenféllel. Tanulni, fejlődni kell folyamatosan, mert most a második legjobbak lettünk, de mi elsők szeretnénk lenni.