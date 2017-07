Varga Dénes: A jövő nyarat szeretném kihagyni

„Mostanában nem alszom jól valamiért, de a döntő előtt jól aludtam. Talán most jött ki a fáradság. Fantasztikus élmény volt a vb, ahhoz képest, amire talán a szakma számított, várakozáson felül teljesített a csapat ”– kezdte mondandóját Märcz Tamás.

A férfi pólósok kapitánya a világbajnokság alatt megszokott „sajtórendszer” szerint több játékossal érkezett a hétfői vb-értékelő sajtótájékoztatóra. A tréner elmondta, kifejezetten várta, hogy egyre jobbak leszünk, és meglátása szerint így is lett. „A döntőben történtek dolgok, amelyek nem fordultak még elő velünk, ezekre a húzásokra nehéz felkészülni. Gratulálok a játékosoknak, mert emberfelettit nyújtottak, emellett a közönségnek újra és újra meg kell köszönnünk a biztatást” – tette hozzá.

A csapattal később fogják elemezni a történteket, ugyanis Märcz a tajvani universiadéra induló csapatot is felügyeli, mostantól rájuk fókuszál. Amiben meglátása alapján fejlődnie kell a válogatottnak, az a már ezerszer emlegetett emberelőnyös és emberhátrányos játék. Viszont ebben nem csak a felnőtt csapatnak, az utánpótlás korosztályoknak is javulniuk kell. „Most jön egy hároméves ciklus, mely az olimpiai felkészülés jegyében zajlik majd. Ez nem jelenti azt, hogy az Eb-t feladnánk, de bátrabban lehet próbálgatni. Erre lehet lehetőség a Világliga is” – fejtegette, ami azt sejteti, a tornát korábban kihagyó magyar válogatott úja elindulhat a sorozatban.

Kapott kérdést a honosítást illetően is, pár hónapja ugyebár a magyar felmenőkkel bíró Alex Giorgettit akarta volna magyarosítani a szövetség az ő kérésére, de erre nem adta áldását a nemzetközi szövetség. Kitért rá, most ez a kérdés nem aktuális, nem akarnak senkit sem honosítani.

Märcz azt is elárulta, a vasárnapi utolsó közös vacsoráig senki sem jelezte számára, hogy a visszavonulást fontolgatja, szóval búcsúzókról egyelőre nem tud beszélni.

Varga Dénessel nem tudjuk, mit beszélt meg, de a csapatkapitány hétfőn annyit mondott, a jövő nyarat mindenképp szeretné kihagyni, pihenéssel szeretné tölteni az idejét. Ez azt jelenti, hogy a barcelonai Eb-n nem akar szereplni. Az olimpia után nagyon nehezen vette rá magát a visszatérésre, a vb alatt a sérülések sem segítették a munkáját, ráadásul ott volt a csapatkapitányi cím jelentette felelősség. „Jövő nyáron pihenni szeretnék, aztán majd meglátjuk, vagyok-e olyan képességű játékos, hogy folytassam a csapatban.”

A szurkolók egyik legnagyobb kedvence Nagy Viktor, aki nehezen dolgozta fel a döntőbeli vereséget, erről röviden beszélt. „Nem nagyon tudtam jól aludni a döntő óta. Nehéz volt feldolgozni a vereséget azért is, mert 2013-ban amikor világbajnokok lettünk, hazajöttünk, és megtapasztaltam, hogy itthon mekkora örömöt okoztunk a szurkolóknak. Most is örültek, de azért nem hiszem, hogy ugyanúgy. Ezért van bennem csalódottság. Büszke vagyok a csapatra, a világon a második legjobb válogatott vagyunk. Fantasztikus volt a két hét, Magyarországon mindig elképesztő dolog vízilabdásként játszani, mindenhol telt ház van, ahová csak megyünk. Köszönünk mindent mindenkinek!” – pengetett érzelmi húrokat a kapus.

Erdélyi Balázs rövidre zárta magát: még tombol benne a csalódottság, de hálás a szurkolóknak, a szervezőknek, akik tökéletes körülményeket biztosítottak, büszkén fog visszaemlékezni erre a két hétre.

Az asztal végén foglalt helyet, a világbajnokságon azonban az élre tört, a torna legjobbjának választották: Vámos Márton házi gólkirályként, emellett MVP-ként zárt, de ahogy a döntő után a vegyes zónában, továbbra sem elégedett. „Életem végéig tartom, hogy bárcsak ne lettem volna MVP, de nyertünk volna. Rióig szeretnék visszakanyarodni: ott egy negyed rövidzárlat elég volt, és csak ötödikek lettünk. Azután viszont megmutattuk, mire vagyunk képesek. A döntő ugyanis a világ elitje, mi ide kerültünk be. Itt is volt egy rövidzárlatunk sajnos. Ezt az ezüstöt a görögök ellen nyertük meg, de még túlnyomórészt csalódottság van bennünk”– magyarázta a világklasszissá érő játékos. Hozzátette, hogy az olimpián, a Montenegró elleni rövidzárlaton is sokat gondolkodtak, és a döntőbelin is fognak még, de a stáb meg fogja találni a megoldást.