Várva az első éremre – vasárnapi úszódélután percről percre

Szilágyi Liliánától már - a ranglista 29. helyezettjeként - a középdöntőbe jutás is bravúr volt, 10.-ként pedig ennél is nagyobb céljai vannak most már, döntőbe jutni!

Nyilatkozott is az előfutam után: – Örülök az úszásomnak, ez volt az az idő, ami körül úszni akartam. Este életem legjobbját szeretném megúszni, meglátjuk, mire lesz elég. A hazai medence? Vááááh!!! Nagyon jó, átjött a hangulat már reggel is, úgyhogy el sem merem képzelni, mi lesz itt este!