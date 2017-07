Véget érhet Gyárfás FINA-alelnöksége

Látványos siker és bukás is kijutott Gyárfás Tamásnak az elmúlt években: először – Orbán Viktor miniszterelnökkel szövetségben – Budapestre hozta a vizes világbajnokságot, majd belebukott a Hosszú Katinka és csoportja által szervezett „lázadás” környékén kialakult botránysorozatba. (A hivatalos verzió szerint Gyárfás úszószövetségi lemondását közvetlenül a Water Willy-s kabalafigura-blamázs idézte elő.)

A mostani vizes világbajnokság megrendezését környező hihetetlen pénzszóráshoz persze vajmi kevés köze van, de személye szombat délelőtt újra napirendre kerül, méghozzá a FINA budapesti tisztújító közgyűlésén.

A világ egyik legtekintélyesebb, 109 éves sportszövetsége, amelyben Gyárfás most alelnöki poszton szolgál, e napon négy évre megválasztja új tisztségviselői garnitúráját, az elnöki pozícióért pedig újraindul az úszóberkekben csak „öregnek” becézett uruguayi Julio Maglione, aki 2009 óta vezére a FINA-nak. Vele szemben elnökké válna az európai szövetség olasz feje, Paolo Barelli is. Hogy melyikük volna jobb a magyar sportdiplomácia és Gyárfás Tamás szempontjából, elsőre úgy tűnik, majdnem mindegy, hisz alelnöki posztja úgymond veszélyben van: ha Maglione marad, Barelli automatikusan „európai alelnök” lesz egy 2015-ös döntés következtében, mivel a főtitkári poszt – amit eddig szintén Barelli töltött be – megszűnik. Ha persze Barelli érkezik, Gyárfás simán maradhat alelnök, eddig is „elvolt” a LEN-ben főtitkári poszton.

Befolyás szempontjából viszont szinte mindegy, hogy marad-e alelnök Gyárfás vagy sem, ugyanis a dolgok az úgynevezett büróban dőlnek el, amelynek tagsága épp Budapesten nő 24-ről 25 főre. E testületben Gyárfás tagságát semmilyen veszély nem fenyegeti.

Lapunk úgy tudja, a Magyar Úszó Szövetség közelmúltbeli FINA-bizottsági jelölési hibáit, pontatlanságait az újonnan felálló büró részben még akár korrigálhatja is.