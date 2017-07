Visszatérő kedvenceink és két „kicsi” – percről percre

50 m női hát, megkezdődtek az előfutamok: a magyar induló Joó Sára, az utolsó pillanatban biztosította helyét a vb-keretben. Bulvárhír vagy sem, Verrasztó Dávid barátnője, de Verrasztó korábban összetűzésbe keveredett a lány miatt Gyurta Gergellyel. Az élet az elmúlt években úgy hozta, hogy mindkét legény a 400 vegyest választotta, Joó Sára pedig ugye Verrasztót.

A „szakmai” részről: Joó 1995-ben született, ő a legjobb ebben a számban itthon, középdöntőbe jutásra is szinte esélytelen. A világranglistán jelentéktelen, B-szintes ideje van, ami azt jelenti, azért úszhat, mert a számban nincs nála jobbat úszott és be is nevezett, A-szintes magyar versenyző. Hosszú Katinka elindulhatott volna, a joga megvolt hozzá.

Joó a 7 futam közül a negyedikben úszik.