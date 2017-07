Wimbledonhoz hasonlítja a Hajóst a szerbek ásza

Egy 2014-es emlékkel szembesíti a vizes vb angol nyelvű napilapjának hétfői száma, a Water Wonder Filip Filipovicot, a szerb vízilabda-válogatott klasszisát. Három évvel ezelőtti, budapesti Európa-bajoki győzelmük napját hozzák fel a balkezes játékosnak, aki korábban egyik legszebb emlékének nevezte, hogy a Hajós Alfréd sportuszodában rendezett fináléban legyőzték a magyarokat. „Most is annak tartom, végül is 12-7-re nyertünk Magyarország ellen a Margitszigeten, a vízilabda katedrálisában” – nyilatkozza Filipovic.

Az olasz Pro Recco 30 éves játékosánál a riporter itt konkrétabban is rákérdez, hogy ezek szerint a sportág szentélyének tekinthető-e a Hajós, amire ez a válasz érkezik:

„Miként Wimbledon a teniszben vagy a manchesteri Old Trafford a futballban.

Emiatt felejthetetlen emlék, hogy három éve csaknem hétezer magyar szurkoló felállva tapsolt minket a győzelmünk után.”

Filipovic egyébként ugyanitt, a 2006-os világkupán robbant be válogatott szinten a vízilabda élmezőnyébe, s okozott nekünk fejfájást, lévén, addig nem volt a rivális válogatottnak erős tagja a „rosszkéz” oldalon. (Az akkori döntőben 10-9-re nyert ellenünk a még Szerbia és Montenegró néven futó válogatott, Filipovic három gólt lőtt a fináléban.) Az elmúlt három évben a szerbek Eb-t, vb-t és olimpiát is nyertek az ő hathatós közreműködésével.

A szerbek első meccsüket Dél-Afrika ellen játsszák 17.30-tól. A férfivízilabda-torna nyitónapjának eddigi eredményei, benne Montenegró meghökkentő botlásával 8-4-es vezetésük után:

Brazília–Kazahsztán 6-2

Montenegró–Kanada 8-8

Franciaország–Olaszország 9-18

Spanyolország–Görögország 7-8

A magyar válogatott 20.10-től játszik Ausztrália ellen.