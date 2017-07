Amikor a fránya fémdarab kitakarja Nagy Viktort

Kevés visszataszítóbb szokás van annál, mint amikor egy újságíró különösebb ok nélkül, pusztán azért ostoroz egy eseményt, mert valakik ezt várják tőle. Etikátlan, ráadásul az olvasó sem ostoba, amit a saját szemével lát, nem ferdíti el az írott szó. Ebből kifolyólag hiába próbálnám meggyőzni önt, kedves kattintó, hogy a vizes világbajnokság szervezése hibáktól hemzseg, ha ön tökéletes kiszolgálást kapott a Duna Arénában, vagy olcsó, de finom sörrel koccintott a Margitszigeten női és férfipólósaink eddigi remek szereplésére a szurkolói zónában. Nincs kétségem afelől, hogy a világbajnokság szervezői mindent megtesznek, ami tőlük telik, ám egy biztos: az apróságokban egyelőre a közönség kegyeit keresik, nem a sajtósokét, jóllehet utóbbiak fogják a nagy nyilvánosság tudtára hozni, ha valami nem stimmelt.

Márpedig akadnak hézagok. Egyből a beléptetésnél. Hiába állítottak fel információs „őrbódékat” a Hajósig vezető út mellett húszméterenként, egyik kedves ifjú hölgy sem tud pontos leírást adni arról, merre van a bejárat a sajtópáholyhoz. A gyéren informált információs kisasszonyokról egyébként számos szurkolói panasz is kering a közösségi oldalakon.

Még a vipkapunál is csak a második megszólított képes elmagyarázni, hogy az egész telepet megkerülve érdemes próbálkozni. Az Odüsszeiát csak részben feledteti, hogy az olasz és a szerb férficsapat is az orrom előtt masírozik be, vagy hogy a főbejárattól nem messze végighallgathatom két jegyüzér lélekemelő vitáját arról, miért kellett ennyi tikettel kijönni.

Fémdetektoros kapu, táskavizsgálat kipipálva, pár lépés a mennyország. Illetve mégsem, ugyanis a Media felirattal ellátott kordon mellett elhaladva „Héló, héló!” felkiáltás üti meg a fülemet, egy valtonos biztonsági őr von kérdőre focistanyelven. Jelzem, a média én vagyok, így bekanyarodom. Nem érti, így Grétsy Lászlóba megyek át, és rövid lingvisztikai csevejt folytatunk az újságíró szó kapcsán. Felismerése új irányt szül: a következő kapu lesz az. Rendben, nekem teljesen mindegy, megyek be, ahol egyszeri portásom mondta. A sajtóteraszon a következő látvány fogad: Magyar Nemzet felirat (öröm), internetkábel (elégedettség) és egy 70 centis tévé felém fordítva (kérdő tekintet). Letottyanva kiderül, hogy a medence nyolcvan százalékát nem látni a képernyőtől, tehát vagy egy tévés tudósítót vártak a Magyar Nemzettől (nem is tudtam, hogy csatornánk is van), vagy a technikai felelősnek kiadták, hogy négyméterenként szórjon szét egy készüléket.

Gond egy szál se, a 24.hus kollégával azonnal kihúzzuk, és asztalunk alá rejtjük a monitort. Egyúttal újabb problémával szembesülünk: a sajtópáholy fölé húzott ponyvát tartó egyik, jó egy méter széles oszlop teljesen kitakarja az egyik kaput, így két negyeden át Nagy Viktort is. Nyakatekert tudósítás lesz ez, annyi szent… Nem vagyok statikus, de ha néhány méterrel arrébb teszik, egy újságírót sem zavar. Most jövünk csak rá: a tévével épp ezt a gondot próbálták volna orvosolni.

Sebaj, majd a replay segít a kivetítőn. Megyek egy kört, merre van a mixzóna meg a sajtósátor. Tájékozódási képességem adottságaim talán legjobbika, mégis jobbra indulok, talán azért, mert sehol sincs kiírva, hogy balra kellene. Ebben az irányban haladva viszont sem egy valtonos bácsi, sem egy kedves önkéntes nem tudja a vegyes zónába vezető utat, tippelgetések vannak, meg Ákost lapogató Kiss Gergely, illetve autogramot osztogató Madaras Norbert.

Mivel jobbra nem voltunk sikeresek, irány a bal, pár lépés, és megvan a mix, sőt mögötte ott a sajtóközpont is.

Hogy a fenti kezdőgondolatra visszakanyarodjunk, ennyit a fanyalgásról, sajtósirámokról. Az angol és magyar nyelven ordibáló szpíkerek, a ritmusra kihúzott gigantikus Telekom-molinó, az NHL-meccseket idéző zenés hangulatfokozók: marketinges vagy szurkolói szemmel nézve a szigeten sok minden a helyén van. Ja, és mielőtt elfelejtenénk, az örök magyar adósságot, a tiszta vécét is sikerült „törleszteni”.

