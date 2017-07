Katinka, a matektanár

Megmérte, majd érzésre megverte a mezőnyt 200 m vegyesen, világcsúcsot ráér még később is úszni. Ki van ez számolva!

Már a negyedórával később kezdődött esti, győzelmi sajtótájékoztató utolsó kérdésénél jártunk hétfőn. Katinka beszélt, válaszolt angolul és magyarul a világ megannyi pontjáról érkezett tollforgatóknak. Aztán egyszer csak érkezett a kérdés: mit sejtet ez az időeredmény a továbbiakra nézve? Tova lévő, Hosszú Katinka 6 egyéni számából még 4-ben úszik, utolsóként a legnehezebb falat, a 400 m vegyes vár rá.

És mit válaszolt Katinka?

– Most nem az időeredmény volt a legfontosabb, hanem az aranyérem – ezt mondta a 200 vegyest az egyéni csúcsától bőven elmaradó idő fényében értékelve, aztán azt is, hogy nem látta a surranópályán érkező japán hölgyet, akit fél testhosszal, 91 századmásodperccel vert meg. Szóval ezt így durva kimondani, de ha tényleg csak a szemére hagyatkozik, kikaphatott volna abban a számban, amelyben most nyerte zsinórban harmadik aranyérmét, amelyben világcsúcstartó, olimpiai és Európa-bajnok, valamint vezeti az idei világranglistát.

Persze nincs volna, nekem sincs áramszedőm, így nem lehetek a 70-es trolibusz sem. De tény, hogy az a versenyrutin, amit év közben megszerez – például a különféle világkupafutamokon… –, képessé teszi arra, hogy amikor nem magával, a világcsúcsával vagy a „képzeletbeli úszóval” versenyez, akkor is megverje az egész mezőnyt, ha nem látja, hogy melyik tagja pontosan hogyan áll.

Nem mellesleg pedig a 200 vegyes mezőnyének helyzetén kívül saját energiáját is pontosan kiadagolta a hétfői estére. Pontosan azt adta, amitől világbajnok lesz, és amitől a keddi „kirándulás”, a 200 m gyors sikeres lehet számára. Bárcsak sikeres volna majd, és nem dobná vissza a számot, így megnézhetnénk, mire jut a mi matektanárunk mondjuk az amerikai „gyorstüzelő” Katie Ledecky ellenében!

A 200 gyors programja a 200 pillangóéval és két váltóéval is tömören összezárva van a programban, így reálisan nézve várható még visszalépés az Iron Ladytől, de ezt nálunk, elemistáknál sokkal jobban tudja. Biztos, hogy nem hiába nyert „biztonsági játékkal” vb-aranyat.