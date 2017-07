Nyílt víz, nyílt beszéd

Őszintén szólva egyáltalán nem érdekelne – vagy inkább jó eredménynek könyveltem volna el –, hogy két ötödik és egy hatodik helyünk lett a vizes vb nyílt vízi versenyein, ha Gellért Gábor szakágvezető nem ígéri be előre az „egy érem, egy 1.-6. hely” teljesítményt. Innentől, hogy Gellért bemondta, már érdekelt a dolog, és a 25 km-es versenyek közvetítését is – már amennyit a tévé adott belőle – munkaköri kötelességből és a sportág iránti rajongásomtól vezéreltetve becsülettel végignéztem. Ugyanígy egyébként a hét korábbi nyílt vízi versenyeit is, nem részletezte ugyanis Gellért Gábor, hogy 5, 10 vagy 25 km-en, netán váltóban várjuk-e a kiugró teljesítményeket.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Nos, az alapján, hogy a szakvezetés nagyon elégedett volt az első két napi 7. és 8. hellyel, gondoltam, majd csak jön az az érem később. Úgyis Kazanyban lett érmünk 25 km-en Olasz Annától, akkor várok az utolsó nyílt vizes napig arra az éremre, amit megígértek. Hiába vártam. Egyébként pedig nem rossz az a két ötödik és egy hatodik hely, csak nem szeretem, ha „etetnek”.

Felülemelkedve ezen, végig követve a hét füredi eseményeit a tévéképernyő előtt összegyűjtöttem pár dolgot, ami miatt úgy érzem, a nyílt vízi úszásnak nincs helye a vizes világbajnokságon.

1. Követhetetlenség

Az első vb-nap első rajtja után 3 perccel kiderült, hogy a tévénézők számára bosszantóan élvezhetetlen lesz a közvetítés. No nem a kiválóan felkészült Székely Dávid (M4) vagy a helyszínen szapora nyelvvel szpíkerkedő – épp az M4-től szakmai okok miatt eligazolt – Gundel-Takács Gábor miatt, de nem ám! Több tonna konzerv információval kellett készülniük a végtelen hosszú versenyszámokra csak azért, mert nem csak a nézők, az ő számukra sem állt rendelkezésre semmilyen online vagy követhető információ arról, ami a szemük előtt zajlik. Az 5 kilométeren egy órán keresztül mindössze négy olyan időpillanat volt, amikor körülbelül tudtuk, ki hányadik helyen áll, amikor pedig pillanatnyi állást kiírtak, akkor kiderült: nem működik az ellenőrzőpont…

2. XX. századi technika

...mert az ellenőrzőpontok működtethetősége kapcsán mindössze annyira lett volna szükség, hogy egy sapkakontyba vagy egy fenék fölé illesztett, vízhatlan chipes rendszerrel megoldják, nem is a verseny négy pontján, de folyamatosan, minden pillanatban láthatóvá tegyék a versenyzők pozícióját. Ez a XXI. században már gyerekjáték, amatőr versenyeken is megoldott feladat.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

3. Kusza szabályok

A nézők ellen hozott szabály az is, hogy a rajt után már el is lehet dobni a sapkát, holott épp a sapkák segíthetnének abban – színükön és feliratukon keresztül –, hogy a tévénézők megkülönböztessék egymástól a versenyzőket. Ez most sokszor a kommentátoroknak sem sikerült, legfeljebb a karra rajzolt vízhatlan rajtszámot skubizhatták a habokban a váltakozó kameraállásokon keresztül.

4. Végtelen történet

A nyílt vízi úszással kardinális probléma, hogy kezelhetetlenül hosszú a közvetítés és maga a verseny is. Nagyon kevés az olyan sportközvetítés, amire 2 óránál többet bárki rászánna, még a nagy teniszmeccseknél is ki-kihagy az ember egy fél szettet, hát még a nők esetében 5 és fél órán tartó úszásnál! Nehogy azt higgyük, hogy a füredi nézők egy ültő helyükben végignézték mind az öt órát, vagy hogy a helyszíni kommentátorok végig a helyükön ültek vagy álltak, hisz egyrészt nem láttak szinte semmit a versenyből, másrészt úgyis elkapcsoltak onnét egy-egy órára, innentől pedig képmutatás azt mondani, hogy ez komoly néprétegeket érdeklő sportverseny.

Azt gondolom tehát, hogy bármennyire is sajnálatos, vizes vb-ken nem kellene feltétlenül erőlteti közvetíthetetlen, követhetetlen, zagyva és érdektelenségtől kísért versenyeket. Biztos vagyok benne, hogy a sportági nagyokosok fejében is mocorognak olyan gondolatok, hogy nem igazán érzékelhető a nézők számára, mi zajlik ezeken a versenyeken – akkor viszont minek? Számukra a feladat egyértelmű: olyan, gyökeres változásokat elérni a szakágban, amely által nem a modellalkatú lány csúnyácska, vénülő szingli nővéreként tündöklik a medencés úszás mellett.

A Balatonból kikászálódott Rasovszky Kristóf – aki 25 km-en verekedés miatt kellett, hogy feladja – személyes drámáját is egy utólagos nyilatkozat formájában élhettük át, a verseny során semmit nem láttunk abból, ami a kényszerű kiálláshoz vezetett. No de mindegy, legközelebb talán a 2017-es világbajnokságon vagy a 2018-as olimpián látunk nyílt vízi úszóversenyt.

Apropó, tudja valaki, körülbelül mennyi ideig tart egy 10 km-es női úszóverseny, illetve hogy melyik olimpián nyert rajta aranyat Risztov Éva?