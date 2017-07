Parttól parti(i)g

Vasárnap reggel a Hernád partján horgászva nem gondoltam volna, hogy milyen pezsgésbe csöppenek estére. A kelet-magyarországi folyó békés, paducokkal és szürke gémekkel tarkított csendjétől kétszáz kilométert (ebből tízet kenuban) utazva estére egy egészen másféle vízpart mellett találtam magam: a vb vízilabdás nyitányán, a margitszigeti nyitott ötvenes medencében rendezett japán–magyaron.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Budapestre érve előbb magam is átestem a Bucsy kolléga által ecsetelt akkreditációfelvétel-kálvárián, bár ha az ember jó helyen keresi, megtalálja a megfelelő feliratokat, ám ebben szinte semmit sem tudnak segíteni a vb-n 1,4 milliárd forintot kaszáló Valton biztonsági emberei, akiket mintha direkt úgy képeztek volna ki, hogy ne tudjanak semmiről.

Ám ne hunyjuk le a szemünket a pozitív dolgokat látva: már a margitszigeti hömpölygő tömeg és a Margit hídhoz közeli MAC-pályán található „Szponzor Falu” is egyedi (ellenoldal: a futópálya Hajós Alfréd Sportuszoda melletti szakasza le van zárva, mert ott engedik be az akkreditált személyeket), ám a Duna Aréna mellett, a Dagály strand helyén kialakított szurkolói zóna végképp közelebb hozhat mindenkit a világbajnoksághoz. Pedig ottjártamkor épp semmi különleges, pláne magyar érdekeltségű esemény nem zajlott, de egy kismotoron ülő kislány így is szájtátva bámulta az óriáskivetítőn, ahogyan egyszerre hajt végre egy mozdulatsort két műugró. Családias hangulat, rendezett környezet csocsóval, standokkal, kivetítőkkel. (Ellenoldal: annyira azért nem volt nagy a tömeg, hogy a mobiltelefonos szponzor hoszteszének ne legyen ideje egy rendőr okostelefonján elvégezni egy beállítást.)

És hogy mi jön át ebből a másik oldalon? „Talán Rióban” – válaszolta Bíró Attila, női vízilabdázók szövetségi kapitánya a japánok elleni győzelem után arra a kérdésemre, hogy kellett-e már ilyen sok érdeklődő újságíróval zsúfolt vegyes zónán végigmennie. Hozzátette: a zajos szurkoláshoz hozzá vannak szokva, mivel a tavalyi Európa-bajnoki győzelem óta a Carpathian Brigade (a híres-hírhedt fekete pólósok – a szerk.) mindenhol telt házas hangulatot teremt. „Hatezer embert hallani mindenképpen jó érzés, de szeretném, ha a lányok csak magukra koncentrálnának a vízben, és nem a külső körülményekre.” Az öt gólt szerzett Bujka Barbara azért figyelt kívülre is, szerinte fenomenális érzés volt, ahogyan a szurkolók a medencetérbe érve fogadták őket a meccs előtt. „Nekem nagyon nagy élmény, hogy ennyi ember előtt játszhatunk, üvöltik a nevemet, ez plusz löketet ad.”

Szurkolók Gangl Edinának gartulálnak Fotó: Czagány Balázs / MTI

Hétfőn már a vízilabdás fiúk is vízbe szállnak, vasárnaptól pedig csobbannak a nagymedencés úszók. A világ negyedik legnagyobb sporteseményének mondható vizes vb pezsgésébe tehát érdemes belekóstolni, akár még a Hernád, netán a Rába, a Dráva, a Garam vagy akár az Olt partjáról ideutazva is.