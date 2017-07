Kevés szavunk lehet a Duna Aréna biztonságát szavatoló marcona figurákra. Mindenki tudja, hogy nem agykutatók vagy mérnökök, és tényleg egyáltalán nem sértő tőlük (inkább vicces), amikor a biztonsági kapun áthaladva azt mondják az embernek – magyarnak és külföldinek egyaránt –: Megfordulsz!

Viszont annyi van belőlük, hogy nonstop szolgálatuk során tényleg mindenféle szituba belekeverednek.

Ma délben történt, hogy épp szaladtam le Szilágyi Liliánát elkapni egy-két szóra a nyilatkozattételi helyre, vagyis a vegyes zónába, amikor egyszer csak visszanézve látom, hogy a terület határát kijelölő kis kordon mögé beszorult egy ismerős hölgy, sárga, sportolói gúnyában.

– What is your work here? – hangzott a hófehér pólós valtonos legény határozott kérdése, köszönés nélkül az egyértelműen sportoló kinézetű fiatal nő felé (szabad fordításban a kérdés hangsúlyát is figyelembe véve: te meg mit keresel itt?). Láthatóan a nőt teljesen meglepte, hogy megállítják, ezért zavarában rá sem mutatott nyakában lógó, lóbetűs névtáblájára, csak megszeppenve próbálta magyarázni, hogy csak a táskáját szeretné ott letenni, ahol a többiek, a 4x100-as mix vegyesváltó után nyilatkozva ácsorognak.

Hogy bebocsátást nyert-e a területre, nem tudtam megvárni, mindenesetre azért lehet, hogy elvárható, hogy a megkülönböztetővel ellátott sportolói névtáblát, „neaggyisten” a név mögött felsejlő világhírű úszót felismerjék, vagy valami azért derengjen arról a névről, hogy Emily Seebohm, Ausztrália.

Emily Seebohm egyike annak a 20-30 úszónak, akinek a nevét azért szerintem tényleg illik legalább ismerni annak, aki testközeli szolgálatot lát el egy-egy ilyen világeseményen. 16 évesen azzal robbant be a felnőtt világelitbe, hogy az ausztrál úszóbajnokság 50 méteres hátúszásának középdöntőjében világrekordot repesztett. Az ausztrál női 4x100-as vegyesváltóval olimpiai bajnok, számtalan érme van világversenyekről rövid- és hosszúpályán, Hosszú Katinkával is gyakran szerepel azonos számban, mivel elsősorban vegyesen és háton úszik.