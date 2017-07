Üres székek, jegy meg sehol – itt a magyarázat

Hazardírozásra buzdít a Bp2017, bátran induljon el az is, akinek nincs jegye, a helyszínen ugyanis a FINA visszadobott jegyeit meg lehet vásárolni, akár a legjobb helyekre is!

Verrasztó Evelyn gyorsúszót és Cornel Marculescu FINA-igazgatót köszöntötte (távollétükben) hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján Borsa Miklós, a rendezvény szóvivője, de egy fontos dolgot is megpróbált elmagyarázni azoknak, akik a tévé előtt bosszankodva szembesültek azzal, hogy bár jegyet venni az utolsó napokban már nem lehetett, a Duna Arénában zajló műugróesemények ásítozó székek előtt zajlottak.

Tehát a hivatalos magyarázat Borsától a következő: vannak a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) számára fenntartott helyek, méghozzá nem is kevés. Általában, mivel a FINA is rájön, hogy nem tudja kire rásózni ezeket a repijegyeket, az utolsó utáni pillanatban visszadobja őket a kosárba, és a Duna Arénában – vagy más adott helyszínen – újra forgalomba kerülnek, aki pedig bátran, jegy nélkül odamegy, az akár a legjobb helyekre is beülhet a potya jegyekkel. Arra figyelni kell persze, hogy csak a hivatalos jegypénztárakban próbálkozzunk.

Borsa tehát bátorít mindenkit, hogy akár jegy nélkül is keljen útra az áhított vb-programra, mert bejuthat. A következő napokban meglátjuk, hogy így van-e.

Amire még a sajtótájékoztatón figyelmeztetett:

MIT NE VIGYÜNK

professzionális fényképezőgépet, olyat, amelyben cserélhető az objektív

palackos italt, mert el fogják venni

esernyőt

zászlórudat

olyan zászlót, ami uszító feliratot tartalmaz (nem definiálták)

MIT VIHETÜNK