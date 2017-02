A magyar hadseregben nincs antiszemitizmus

Totha Péter Joel 2012 óta vezető tábori rabbi a Magyar Honvédségnél. Bár hivatalosan 1994 óta létezik a zsidó tábori lelkészség, már az első világháború idején több mint száztíz rabbi tevékenykedett azért, hogy lelkierőt, támogatást adjon a frontra indulóknak. Mózesi útmutatás harc esetére és a zsidóság véráldozata a közös célokért.

Nem az a fontos, hány zsidó katona van a Magyar Honvédségnél, hanem hogy mindenki megkapja azt a lelki támogatást, amelyre szüksége van – így látja a tábori rabbinátus vezető rabbija. Totha Péter Joel 2012 óta tölti be ezt a tisztséget Köves Slomóval közösen, aki az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija. Hivatalosan 1994 óta létezik a zsidó tábori lelkészség a honvédségben, csakúgy, mint a katolikus vagy a református lelkészség. Ugyanakkor rabbikat már jóval korábban is felkértek rá, hogy lelki támaszt nyújtsanak a seregben szolgálóknak.

Totha Péter Joel szerint az első világháború idején például több mint száztíz rabbi tevékenykedett azért, hogy lelkierőt, támogatást adjon a frontra indulóknak. Aligha meglepő, hogy háború idején vigaszra és bátorításra nagy szükség van, ám akkor is akad dolga egy tábori rabbinak, ha nem ropognak a fegyverek. Totha Péter Joel szerint lényegében ugyanazt várják tőlük a hozzájuk forduló katonák: egy-egy szót vagy mondatot, ami a felmerülő nehéz helyzeteken átsegíti őket.

A tábori rabbinátus központja Budapesten, a Wesselényi utcában található, így a vidéki laktanyák egyenruhásai telefonon és ímélben kérhetnek tőlük lelki segítségnyújtást. Meglepő, hogy a tömeges migrációval kapcsolatban – bár a hadsereg is részt vesz a határvédelemben – még nem volt szükségük a zsidó katonáknak a rabbi iránymutatásaira. A rabbi szerint sokszor kevéssé komoly témákban kérik ki véleményét a katonák, mint például, hogy egy-egy étel kósernek minősül-e. Figyelemre méltó az is, hogy akadnak nem zsidó katonák is az érdeklődők között.

A harccal kapcsolatban a tábori rabbi szerint egyértelmű az útmutatás: a konfliktus minél békésebb rendezésére kell törekedni.

– Mózesnek, amikor harcba ment, az Örökkévaló azt mondta, hogy az ellenféllel szembeni fellépését három lehetséges szituáció mentén kell kialakítania: először fel kell szólítani a másikat, hogy adja fel magát. Ha erre képtelen, lehetőséget kell neki adni, hogy elhagyja a területet. Ha nem teszi meg, úgy jön a harmadik út, azaz meg kell vele küzdeni – mutat rá a rabbi.

Zsidó katonák az I. világháborúban

Totha Péter Joel a rabbinátus Wesselényi utcai központjában mesél arról, hogy nemrég kiállítás nyílt az első világháborúban harcoló magyar zsidó katonákról Krakkóban, és hasonló tárlat megnyitását javasolja Budapesten. Ugyanis – mint mondja – makacsul tartja magát az a tévhit, hogy a magyarországi zsidóság nem tette meg, amit a haza megkövetelt az állampolgáraitól, azaz nem harcolt a nemzetért, mivel nem tekintette magát a nemzethez tartozónak.

Noha az 1848–49-es szabadságharcig a Magyarországon élő zsidóság jellemzően valóban nem vett részt a nemzeti mozgalmakban, a forradalomban már ugyanúgy harcolt azokért a célokért, amelyeket meghirdettek a forradalom hősei. A XIX. század végén erőteljessé vált a magyarországi nemzetiségi származásúak önkéntes magyarrá válása. A zsidó kisebbség tagjai is a magyarsághoz való asszimilálódást választották, s ezzel egy időben jelent meg Magyarországon a zsidóságon belül a neológia irányzata, vagyis a zsidó újító mozgalmak sajátosan magyar ága.

A Krakkóban júniusig látható Júda magyar oroszlánjai című kiállítás keretében a szervezők korabeli eszközök és dokumentumok segítségével elevenítik fel az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregében küzdő magyarországi zsidók sorsának társadalmi és vallási vetületeit. Egyúttal emlékeztetnek arra is, hogy a Monarchia hadseregében a különböző országokból származó zsidó katonák száma becslések szerint 275–400 ezer volt. Arra a kérdésre, hogy napjainkban mi a számok terén a helyzet, nem lehet tudni a választ, mivel senkinek sem jegyzik fel vallási hovatartozását, amikor a honvédséghez csatlakozik.

A tábori rabbinátus decemberben pályázatot nyújtott be. Ha megnyerik, kisebb méretű vándorkiállítást hoznak létre, amely azt mutatja majd be, miként működött a tábori lelkészség az első világháború idején. Hasonló tárlatot, melyet a terv szerint valamennyi laktanyába, illetve honvédségi művelődési központba elvinnének, a tábori rabbinátus legutóbb 2014-ben készített „70 lélegzetvételnyi csend” címen a holokauszt hetvenedik évfordulója alkalmából.

Totha Péter Joel, aki egyben a győri hitközség rabbija, elmondja azt is, hogy immáron négy éve szerveznek utakat a Honvédelmi Minisztérium munkatársainak Krakkóba és Auschwitz–Birkenauba.

– Nagyon hálás vagyok a honvédségnek ezért a lehetőségért, rengeteg pozitív visszajelzést kaptam olyanoktól, akik részt vettek a programokon – teszi hozzá. Arra, hogy a hadseregen belül találkozott-e antiszemitizmussal a laktanyákat és az országot járva, a vezető rabbi azt mondja, szerencsére nem. Szerinte a honvédség ilyen jellegű megnyilvánulásért alighanem elbocsátaná az érintett katonát.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 18.