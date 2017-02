„Az állam szívéből terjed szét a korrupció”

Az országot járja Majtényi László alkotmányjogász, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, több ellenzéki párt közös államfőjelöltje. A Magyar Nemzetnek hétfőn, a Liberális Magyarországért Alapítvány pécsi fóruma előtt nyilatkozott.

– Schiffer András, az LMP volt társelnöke a lapunkban megjelent véleménycikkében azt írta, hogy ön nem alkalmas közös ellenzéki államfőjelöltnek. Illetve hogy ön a Bitó-szalon, így a balliberális értelmiség jelöltje. Cáfolja bármelyiket is?

– Bitó László önzetlen, kitűnő ember, aki minden hátsó szándék és személyes érdek nélkül elkötelezettje az alkotmányos Magyarországnak. Én is többször vendégeskedtem nála, ahol a társaság színes, ugyanakkor nem vagyok a Bitó-szalon jelöltje, ez a fogalom eleve értelmezhetetlen. A publicisztikát olvastam. Schiffer András nem felejtett el írni, aminek örülök. Jól megformált írás, néhány gondolat is van benne, és egy csomó igazságtalanság is, éppen rólam.

– Az egyik legkorábbi lehetséges időpontot, március 13-át jelölte ki a Fidesz az új köztársasági elnökről szóló parlamenti szavazásra. Ugyanakkor egyes vélemények szerint azzal, hogy beszédet mondhat a parlamentben, csapdát állítanak önnek. Belesétál?

– Olvastam róla, hogy a Fidesz csak látszólagos gesztust gyakorol azzal, hogy felajánlotta, államfőjelöltként szólhatok a parlamentben. S hogy a cél igazából az, hogy rólam kiderüljön, nem testesítem meg a nemzet egységét, mert rendszerkritikus álláspontot képviselek. Amellett, hogy erről mást gondolok, én ebből egy másik cselt olvasok ki. Azt, hogy nekem a lehető legkevesebb időm legyen arra, hogy köztársasági elnöki elképzeléseimről beszéljek, és különösen hogy megakadályozzák, hogy március 15-én a pesti utcán elnökjelöltként felszólaljak.

– Ezek után is felszólalna?

– Ha kapok olyan felkérést, amely elfogadható számomra, nem tartom kizártnak, hogy tartsak beszédet az ünnepen. Azt, hogy nem győzhetek, eddig is tudtam. A cél az volt, hogy beszélhessek arról, milyen fontos lenne újra alkotmányos, szabad országban élni. Erre most sok lehetőségem van. Beszéltem én már a pesti utcán többször is, és eddig egyik alkalommal sem voltam köztársaságielnök-jelölt.

– Aláírást is gyűjtött a 2024-es olimpia ellen. Miért nem akar budapesti játékokat?

– Ameddig a magyar társadalom nem küzdi le a state capture típusú korrupciót (az angol kifejezés az állam foglyul ejtését jelenti), amely az államot maga alá gyűri, kifejezetten helytelen olimpiáról beszélni; addig kifejezetten ellenzem. Nálunk ráadásul a state capture-nek egy minősített esete van, amikor a korrupció az állam szívéből terjed szét. Mellesleg az olimpiával kapcsolatban egyéb súlyos kifogások is emelhetők. Rettenetesen nagy környezetterhelést jelent, elképesztő kiadást jelent egy ország költségvetésében, és sok olyan eleme van az olimpiai költségeknek, amelyeknek a társadalmi hasznosulása nagyon rossz. Vagyis visszaszorított korrupció mellett is lennének ellenérvek.

– A Momentum Mozgalmat, de a szocialista Botka Lászlót is emlegetik mint az ellenzéki összefogás bomlasztóit, mondván, a sokfelé megoszló szavazatok garantálják a Fidesz 2018-as győzelmét. Ön is így számol?

– Hogy kinek van esélye nyerni, azt a választók döntik el. Azt gondolom, a rendszer lebontását nem a választáson aratott győzelemmel kell és lehet elkezdeni, hanem korábban. Ehhez éppen hogy hozzájárulhat az, ha mind több, az alkotmányosságot és a demokratikus értékeket fontosnak tartó csoport alakul. Én pártpolitikával nem foglalkozom, a politikai erőtérbe, igaz, saját elhatározásomból, csak belecsöppentem. Nem volt olyan tervem, hogy köztársasági elnök legyek. Ugyanakkor alkotmányos államban szeretek élni. Nagy szerencsémnek tartom, hogy húsz évig élhettem ilyenben. Az az időszak is súlyos bűnökkel volt terhelt, egyrészt a szegényekkel kapcsolatos érzéketlen politika miatt, másrészt az akkor is meglévő korrupció miatt. A rendszerváltást követő húsz év alkotmányosságát alapul véve, de annak az időszaknak a züllöttsége nélkül kellene létrehozni a negyedik köztársaságot. Az elvesztett szabadságunkat vissza kell szereznünk. Sokkal jobb ugyanis egymást kontrolláló intézmények, mintsem emberek uralma alatt élnünk, mert az intézmények sokkal kiszámíthatóbbak.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 22.