Balog minisztériuma újabb segítséget nyújtana az ORÖ-nek

Megosztás MNO, 2017. március 6., hétfő 10:54, frissítve: hétfő 11:28

Nem hagyja az út szélén a kormány az Országos Roma Önkormányzatot: hiába dőlt be csalásgyanús foglalkoztatási programjuk, az Emmi kifizette a több mint másfél milliárdos számlát, és lapértesülés most megveszi 270 milliós irodaházukat is.